Cum ne dăm seama că am luat prea multă Vitamina C | Motivul pentru care nu trebuie să o luăm niciodată cu băuturi îndulcite

Vitamina C este extrem de importantă pentru organismul nostru. Dar câți dintre noi cunoaștem simptomele care apar atunci când luăm vitamina C în exces?

Sursa foto: OLEKSANDRA TROIAN / Getty Images

Adrian Vornicu a explicat, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN care sunt beneficiile vitaminei C asupra organismului dar și care este semnul că am exagerat puțin cu consumul.

”Este foarte important să consumăm vitamina C. Vitamina C menține un nivel antioxidant ridicat, pentru că ceea ce nu conștientizăm noi, aveam nevoie de puțină vitamina C în anii '50 sau în anii 1800, dar astăzi stresul radical este foarte mare, din aer, din apă, din tot ce mâncăm și vitamina C ajută la păstrarea unui nivel optim.

Vitamina C, dacă apare scaun moale, înseamnă că ai depășit puțin nivelul de vitamina C”, a explicat Adrian Vornicu la Antena 3 CNN.

”Medicii din Japonia, în perioada COVID-ului, recomandau 1 g de vitamina C din oră în oră, timp de șase ore. La Fukushima, sunt 7-8 studii pe tema aceasta, persoanele care lucrau în mediul radioactiv primeau 20 g de vitamina C injectabil și nu erau afectate de radiații.

Forma perfuzabilă este mai performantă, este una lipozomală, dar putem să vorbim și de vitamina C pudră, obișnuită”, a mai spus Adrian Vornicu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Doza zilnica recomandată

”Doza zilnica recomandată oficial de vitamina C este de 60 de mg. Întrucât nu-mi permit sa fac recomandări care depășesc cadrul legal, am să descriu cantitatea pe care o folosesc personal în cadru familial și motivul pentru care folosesc aceste cantități. Sunt cu totul de acord că vitaminele și oligoelementele esențiale trebuie să fie obținute prin alimentație. Vitamina C este doar excepția care confirmă regula, întrucât intervine pe fondul unei excepții: omul face parte din acel 1% dintre speciile animale care nu-și mai pot sintetiza propriul Hormon Anti Stres.

Într-o situație asemănătoare: în tratamentul persoanelor cele mai stresate din punct de vedere mental – schizofrenicii – s-au injectat 90g Vitamina C cu zero rejet în urină. În cazul persoanelor cu adicție de droguri, s-au obținut aceleași rezultate. S-au obținut rezultate extraordinare în boala oaselor de sticlă la nou născuți, unde Dr. Archie Kalokerinos a salvat sute de copii de la boala oaselor de sticla cu 2g de vitamina C pe zi.

Vitamina C nu este compatibilă cu îndulcitorii artificiali sau naturali

În cazul Vitaminei C, există o incompatibilitate de facto cu orice „îndulcitor”. Ca exemplu, mierea cu cătină anulează vitamina C: Având o formulă chimică apropiată de cea a glucozei, cele doua molecule dispun de același transportator și de același receptor pentru a pătrunde în celula, prioritară fiind glucoza. Așadar orice îndulcitor natural sau chimic, de la Maltodextrina sau mierea de albine, adăugat la o doza de vitamina C, va diminua enorm asimilarea acesteia prin „competiția de taxi” pentru a intra în celulă.

Oare de ce Vitamina C se găsește cu prioritate în fructele acre și acide? Pentru că, în natură, lucrurile sunt chibzuite cu rost. În schimb, orice tableta de Vitamina C „îndulcită” sau cătină pusa cu miere la borcan își anulează mult din asimilarea Vitaminei C la nivel celular”, mai scrie Adrian Vornicu pe blogul personal.