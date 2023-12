Care este, de fapt, doza zilnică recomandată de Vitamina C. ”Dacă apare asta, înseamnă că ai depășit nivelul!”

Știm cu toții cât de importantă este vitamina C pentru imunitate. Și nu numai. Însă părerile cu privire la doza zilnică recomandată sunt împărțite. Ceea ce se știe prea puțin este faptul că organismul trimite un semnal în momentul în care această doză a fost depășită.

”Este foarte important să consumăm vitamina C. Vitamina C menține un nivel antioxidant ridicat, pentru că ceea ce nu conștientizăm noi, aveam nevoie de puțină vitamina C în anii '50 sau în anii 1800, dar astăzi stresul radical este foarte mare, din aer, din apă, din tot ce mâncăm și vitamina C ajută la păstrarea unui nivel optim”, a explicat Adrian Vornicu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, ”vitamina C, dacă apare scaun moale, înseamnă că ai depășit puțin nivelul de vitamina C”.

”Medicii din Japonia, în perioada COVID-ului, recomandau 1 g de vitamina C din oră în oră, timp de șase ore. La Fukushima, sunt 7-8 studii pe tema aceasta, persoanele care lucrau în mediul radioactiv primeau 20 g de vitamina C injectabil și nu erau afectate de radiații.

Forma perfuzabilă este mai performantă, este una lipozomală, dar putem să vorbim și de vitamina C pudră, obișnuită”, a mai spus Adrian Vornicu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Doza zilnica recomandată

”Doza zilnica recomandată oficial de vitamina C este de 60 de mg. Întrucât nu-mi permit sa fac recomandări care depășesc cadrul legal, am să descriu cantitatea pe care o folosesc personal în cadru familial și motivul pentru care folosesc aceste cantități. Sunt cu totul de acord că vitaminele și oligoelementele esențiale trebuie să fie obținute prin alimentație.

Vitamina C este doar excepția care confirmă regula, întrucât intervine pe fondul unei excepții: omul face parte din acel 1% dintre speciile animale care nu-și mai pot sintetiza propriul Hormon Anti Stres.

Într-o situație asemănătoare: în tratamentul persoanelor cele mai stresate din punct de vedere mental – schizofrenicii – s-au injectat 90g Vitamina C cu zero rejet în urină. În cazul persoanelor cu adicție de droguri, s-au obținut aceleași rezultate.

S-au obținut rezultate extraordinare în boala oaselor de sticlă la nou născuți, unde Dr. Archie Kalokerinos a salvat sute de copii de la boala oaselor de sticla cu 2g de vitamina C pe zi”, scrie Adrian Vornicu pe blogul personal.