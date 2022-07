Cât s-a scumpit un coș de cumpărături cu 5 produse de bază. Preţurile din ţară diferă de la un oraş la altul | Experiment Antena 3

Reporterii Antena 3 au fost în pieţele din Bucureşti, Braşov, Constanţa, Suceava şi Timiş.

Experimentul nostru începe la Bucureşti, unde, echipa Antena 3, cu lista de cumpărături la buzunar, a plecat la piaţă.

Lista cuprinde 5 alimente - roşii, ardei, cartofi, telemea de oaie şi carne de porc.

Cât costă coşul de cumpărături la Bucureşti

"Lista de cumpărături, aici, în Capitală, ne-a costat 89 de lei. Chiar dacă este perioada legumelor autohtone, prețurile parcă sunt împotriva buzunarelor românilor. Pentru un kilogram de roșii am plătit 6 lei, pentru unul de ardei 8 lei, iar pentru un kilogram de cartofi, 3 lei. În ceea ce priveşte lactatele şi carmangeria, preţurile sunt destul de piperate. Pentru un kilogram de telemea de oaie, am plătit 39 de lei, iar pentru un kilogram de pulpă de porc, am plătit 33 de lei/kg", a spus Diana Vasilescu, reporter Antena 3.

Carnea de porc, deja considerată mâncare de lux, are preţuri mai bune în Suceava decât în restul zonelor analizate. La fel ca şi coşul de cumpărături, al cărui preţ scade cu câţiva lei.

Cât costă coşul de cumpărături la Suceava

"La Suceava am terminat cumpărăturile şi am cheltuit în total 78 de lei pentru toate cele cinci produse. Cea mai scumpă a fost telemeaua de oare, urmată de carnea de porc", a spus Paul Ciurari, reporter Antena 3.

Cât costă coşul de cumpărături la Braşov

Mergem mai departe la Braşov, acolo unde un kilogram de roşii ajunge şi la 8 lei, însă, carnea de porc poate scădea şi la suma de 16 lei.

"Pentru a face cumpărăturile la o piață din Brașov, românul trebuie să scoată din buzunar 8 lei pentru kilogramul de roșii, 8 lei pentru kilogramul de ardei, 3 lei pentru kilogramul de cartofi, 35 de lei pentru telemeaua de oaie, iar pentru carnea de porc, 22 de lei", a spus Ovidiu Stan.

Cât costă coşul de cumpături la Timişoara

"72 de lei m-a costat un coş de cumpărături. În el am un kilogram de roșii, pentru care am plătit 5.9 lei, un kg de ardei pentru care am plătit acelasi pret, un kg de cartofi, 4 lei, un kilogram de carne de porc, pentru care am plătit, 22 de lei. Şi, un kilogram de telemea de oaie pentru care am plăttit 35 de lei", a spus Andreea Borboros.

Cât costă coşul de cumpături la Constanţa

"Pentru un kilogram de roșii, constănţenii scot din buzunare între 8 şi 10 lei, sau chiar 12 lei/kg, iar pentru un kilogram de ardei, undeva la 8-10 lei. Din coşul zilnic, nu trebuie să lipsească nici brânza sau carnea. Aşa se face că pentru aceste produse, se mai scot din buzunar câţiva zeci de lei buni", a spus Cătălina Buzoianu.

În Suceava, preţul brânzei este mai mic decât în Bucureşti, 39 de lei, faţă de Suceava, 40. Totodată, un kg de ardei gras costă 7 lei în Timişoara, în timp ce în Constanţa, pentru un kg de carne de porc scoatem din buzunar 21 de lei, iar pentru unul de roșii, 12 lei.