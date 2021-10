Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila: "Miza campaniei de vaccinare, în acest moment, este stimularea imunizării în mediul rural"

Ministrul Cseke Attila a menţionat necesitatea implicării celor cu funcţie şi statut social dintr-o comunitate, cum ar fi primarii, medicii sau preoţii.

"Am discutat despre soluții posibile pe mediul rural. Aici trebuiesc organizate campanii de vaccinare cu echipe mobile. Am vorbit foarte mult de necesitatea de implicare din partea celor care au anumită funcție sau anumit statut social. Vorbim despre primarul care este alesul comunității, despre preot, despre pedagog, despre un medic de familie. Oameni care sunt respectați în comunitate.", a declarat Cseke Attila în exclusivitate la News Hour with CNN.

Peste 150.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dintre acestea,110.033 au fost imunizate cu prima doză.

150.639 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore. În total 6.621.326 de persoane au fost imunizate de la începutul campaniei cu o doză, iar 6.041.920 dintre acestea au schema completă de vaccinare. De asemenea, 759.661 de persoane au făcut și doza a treia.

