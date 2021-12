Deputatul Ion Ştefan, la News Hour with CNN: "Anunţ public că sunt hotărât să renunţ la imunitate"

Deputatul de Vrancea, fost ministru al Dezvoltării, a fost acuzat că i-a certat pe şefii Poliţiei Vrancea, chiar în biroul prefectului, după ce fiul său a fost oprit de poliţişti de trei ori într-o săptămână.

"Am auzit şi eu pe surse că ar fi vorba despre un asemenea dosar. Anunţ public că sunt hotărât să renunţ la imunitatea parlamentară, iar la începutul anului mă voi prezenta fără chemare să mă pun la dispoziţia organelor de cercetare.

Nu am cerut nimic poliţiştilor, nu am făcut presiuni. Nu am fost eu oprit în trafic. A fost doar o presiune asupra familiei mele pentru că în acea perioadă se vota Guvernul Ciucă.

O persoană din Ministerul Public a sunat la 112, de două ori într-o săptămână, pentru a semnala că un tânăr conduce o maşină, maşina mea, veche de 17 ani, că circulă în stare de ebrietate şi drogat. A fost testat cu etilotestul, a fost dus la spital pentru teste.

Ministerul de Interne în loc să se ocupe de fapta în sine, se ocupă de păgubaş. Ei uneltesc, generează presiuni publice asupra unui tânăr.

Am fost profund indignat de ce se întâmplă. Ca orice tată, am fost şi eu îngrijorat. Tot oraşul vuia de zvonurile lansate de Ministerul de Interne. Ei sunt pricepuţi în a lansa zvonuri.

Ca să ajungi la o plângere penală, să aduci pe cineva în instanţă, necesită mult timp. Era o săptămână importantă în România, în care se vota un guvern anapoda PSD - PNL. Eu renunţasem la calitatea de membru PNL.

Dacă există în spate, un procuror sau un poliţist de la DIICOT. Eu sunt păgubitul, ei trebuie să explice de ce au făcut lucrul ăsta. Eu am fost un cetăţean de bună credinţă. Ei trebuie să explice de ce fac asemenea presiuni", a declarat deputatul Ion Ştefan, în direct la News Hour with CNN.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal