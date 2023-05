Gică Hagi, primul interviu după succesul obținut cu echipa Farul Constanța: "Munca te face cel mai bun"

Gică Hagi dezvăluie secretul reușitei istorice prin care Farul Constanța a devenit campioana României la fotbal.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena3 CNN, selecționerul a explicat cum a reușit să ducă pe culmile succesului mica echipă de la Malul Mării, care a umilit FCSB, a lui Gigi Becali, în urmă cu cinci zile.

Gică Hagi a demonstrat că nu finanțările uriașe dictează victoriile în sport ci strategia unui bun selecționer și a unui adevărat campion.

"Nu te naști cel mai bun. Devii cel mai bun numai dacă ești disponibil și deschis să muncești foarte mult. Că munca te face.

Anul ăsta, de fapt, am devenit campion pentru că și anul trecut am făcut foarte bine cu echipa. Am construit o echipă care a intrat în play-off.

Citește și: Gheorghe Hagi a fost declarat antrenorul echipei ideale a etapei a 9-a din Superligă

Am ajuns acolo, ne-a fost mai greu și anul ăsta am completat lotul foarte bine în vară.

Deci, practic, doi ani foarte buni în care am muncit bine. Am fost inspirați în deciziile care le-am luat și acest lucru cumulat cu muncă foarte multă

Întrebat cât de dificil este să creezi o echipă sudată, Hagi a spus că "fotbalul e colectiv, nu e doar individual, dar selectezi oameni, jucători foarte buni și una din caracteristici care trebuie să fie partea umană e foarte importantă pentru mine".

Gică Hagi a spus în cadrul interviului, că experiența este modul în care își alege oamenii.

"E o selecție care trebuie bine făcută, plecând de la ideea că jucătorul trebuie să se simtă puternic, să fie puternic, el trebuie să simtă, el trebuie să-și dorească.

În încheiere, selecționerul a fost întrebat ce le transmite celor care au spus că FCSB a pierdut și de fapt nu a câștigat Farul?

"Nimic.Farul a câștigat. Atât", a spus Gică Hagi, într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN.