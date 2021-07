Interviu cu generalul James Jones, fost consilier al lui Barack Obama pe securitate şi fost comandant suprem al NATO

Fostul consilier pe securitate al Preşedintelui Barack Obama şi fostul comandant suprem al NATO, generalul James Jones ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care ne explică efectele retragerii din Afganistan, semnificaţia misiunii de-acolo dar şi importanţa cooperării SUA-România în contextul noilor ameninţări de la graniţa de est a NATO.

Ana Maria Roman: Domnule general Jones, după aproape două decenii președintele Biden a anunțat o retragere completă a forțelor SUA din Afganistan până în data de 11 septembrie, ceea ce ar însemna finalul celui mai lung război american. Așadar, de ce acum?

James Jones: Cred că asta ne duce înapoi către administrația Obama care, de asemenea, a încercat să pună capăt acestui război foarte lung. Cred, cu certitudine, că președintele și-a preluat acest mandat cu gândul la acest scop și voia să își îndeplinească această promisiune de campanie. Ca atare, o vor face!

Ana Maria Roman: În același timp însă talibanii susțin că au reușit să recupereze 85% din teritoriul afgan. Înțeleg că aceste informații sunt greu de verificat, dacă sunt adevărate sau nu. Ca atare, ce credeți că se va întâmpla în zonă după plecarea trupelor?

James Jones: Am fost implicat în domeniul militar mult timp, am luptat în războiul din Vietnam, îmi amintesc ce a urmat în Saigon după retragerea trupelor, așadar îmi e teamă că urmează să vedem o catastrofă similară, din păcate. Pe de-o parte, capacitatea armatei afgane ar trebui să fie suficientă pentru a înfrânge talibanii dar așa cum am văzut în sudul Vietnamului dacă armata nu are voință să lupte, pe termen lung, nu va însemna mare lucru. Ar putea să nu însemne mare lucru. Așadar, dacă tot antrenamentul, banii, echipamentele și dotările pe care le-am investit noi și aliații și prietenii noștri ar fi folosite, ar însemna un final bun. Nu cred că talibanii controlează 85% din teritoriu, cu siguranță nu marile orașe, dar sunt foarte îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla acolo în viitorul apropiat.

Ana Maria Roman: Da, pentru că președintele George W. Bush a numit retragerea trupelor din Afganistan o greșeală.

James Jones: Sunt de-acord cu președintele Bush când spune că avem deja două generații de tinere afgane care nu sunt obișnuite cu dominația talibană, majoritatea afgană își aduce bine aminte de viața de dinainte și acest aspect ar trebui să ne îngrijoreze. Dacă lucrurile nu vor evolua cum și-a planificat această administrație atunci va fi o catastrofă.

Ana Maria Roman: Președintele Biden a participat la summitului B9, ținut în București, care este o inițiativă româno-poloneză. Este un summit important pentru că suntem pe flancul de est. Și președintele Biden, după ce a câștigat alegerile a spus că vrea să își consilideze relațiile cu aliații și înainte de summitului NATO a vorbit mult despre articolul 5.



James Jones: Cred că gardul Europei începe la Marea Neagră, nu mai este la estul Germaniei. Şi cred că sub administrația Trump și sper, Biden, vom continua să ne întărim prezența și vizibilitatea în regiune, începând de la Marea Neagră care este noua linie de apărare. Sunt încurajat de faptul că avem, mai ales în România, exercitii militare comune, o relație strânsă cu domeniul militar. Așadar sunt optimist cu privire la angajarea mai cu forță a USA în activitățile NATO. Pentru mine articolul 5 este un angajament sacru și care nu poate fi negociat din partea Statelor Unite ale Americii.

Ana Maria Roman: În calitatea dvs. de Comandant Suprem al Aliaților ați jucat un rol important în stabilirea bazei de la Mihail Kogălniceanu. Și aș vrea să vă întrebăm cât de importante sunt aceste baze militare pentru SUA și NATO?

James Jones: Sunt foarte importante, așa cum am spus, eu cred cu fermitate că gardul Europei începe la Marea Neagră. Avem multe proiecte comune, nu doar militare, "Inițiativa celor trei mări" care a fost fondată acum câțiva ani, inițiativă care leagă mai multe țări în regiune, și din punct de vedere al transmisiunilor din regiune, transporturi, energie, arhitectura telecomunicațiilor de la nord la sud, cred că este critic pentru prosperitate în viitor și menținerea păcii. Nu cred în Vladimir Putin, cred că e blocat intr-o mentalitate de război rece și nu acceptă realitatea de azi și va continua sa încerce sa destabilizeze și să creeze dificultăți în alianță. Pentru că este și va fi o persoană anti NATO. Dar cu o cooperare între aliați și prieteni și angajarea SUA în NATO și angamanetul militar în exercițiile de securitate prin rotație și transformarea programelor de cybersecuritate pe care le avem cu România, vom reuși sa depășim tot ceea ce face Rusia în regiune.

Ana Maria Roman: Vorbeați despre securitatea în domeniul cyber. Vedem că SUA se confruntă cu noi tineri de provocări, atacuri cibernetice, războiul hibrid. Am observat inclusiv în Europa intensificarea atacurilor de tip hacking dar la un nivel mult mai mic. Cum poate NATO și aliații să se pregătească pentru acest nou tip de război, războiul modern?

James Jones: Sunt fericit să pot spune că știu de tehnologii care au fost dezvoltate și care ne fac să fim mai în siguranță, tehnologii care sunt atât de perturbatoare pe transmisii încât atât USA cât și NATO și România, dacă vom putea să le instalăm ne vor face mult mai în siguranță atât în sectorul public cât și privat. Tehnologiile de care eu vorbesc pot fi aplicate la 5G, 4G, 3G, 2G și ne vor face sistemele sigure și impenetrabile. Și la asta lucrăm acum cu colegii din România și din alianță, pentru a asigura acel nivel de securitate care, atât în sistemul public cât și privat, nu poate fi penetrat.

Ana Maria Roman: Domnule general, o ultimă întrebare. Ce experiență ați avut cu colegii dvs din România când aţi ocupat poziţia de Comandant Suprem al Aliaţilor?

James Jones: Experiența mea cu prietenii din România a fost întotdeauna excelentă. Întotdeauna am apreciat susținerea consistentă a României pentru SUA și politicile americane. Nu vă pot spune cât de mult respect relația cu oamenii care înțeleg prețul libertății și sunt capabili de sacrificiu pentru a o putea menține. Sunt sigur că Statele Unite ale Americii vor sta lângă România pentru mulți ani de acum încolo și dacă e ceva ce pot sa fac în acest sens, sunt aici.

Ana Maria Roman: Domnule general, vă mulțumim pentru acest interviu, sperăm să fiți alături din nou la News Hour with CNN.



