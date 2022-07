Londra în flăcări! Zece incendii au fost semnalat în capitala britanică | Mai multe case și o biserică, mistuite de foc în estul orașului

Serviciile de urgență au raportat un "incident major", procedură care le permite să își concentreze resursele.

Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la ceea ce, se pare, ar fi incendii de vegetație.

Antena 3 a transmis imagini în care se văd clădiri rezidențiale cuprinse de flăcări la periferia capitalei Marii Britanii.

BBC și Sky News au difuzat imagini filmate din elicopter arată cum focul care s-a răspândit de la pășunile din apropiere a afectat mica localitate Wennington, situată în estul Londrei.

În unele planuri sunt vizibile rămășițele calcinate ale mai multor construcții și vehicule, în timp ce alte imagini arată cum flăcări înalte devorează case întregi.

Localnicii spun că au fost distruse parțial sau în totalitate cel puțin opt case și biserica din localitate.

La ora difuzării acestei știri, echipajele de pompieri încă acționau pentru lichidarea focarului din Wennington, 15 autospeciale fiind desfășurate inițial la fața locului.

Autoritățile fac apel la populație pentru a reduce riscurile declanșării incendiilor în contextul favorabil al temperaturilor ridicate.

"Orice mică scânteie are potențialul de a provoca un incendiu semnificativ", a avertizat Jonathan Smith, comisar adjunct al Brigăzii de Pompieri din Londra.

El i-a făcut atenți pe locuitorii capitalei să nu folosească grătare portabile în parcurile publice și să fie atenți unde aruncă mucurile de țigară.

Într-un incident separat, autoritățile au anunțat că au recuperat din râul Tamisa cadavrul unui băiat de 14 ani din suburbia londoneză Richmond.

El fusese dat dispărut după ce a intrat în apă, luni după-amiază, în zona Tagg's Island.

Cadavrul a fost găsit marți, după căutări intense, în jurul orei locale 15:30.

Tot marți, autoritățile meteorologice au transmis că a fost doborât recordul de caniculă în 29 de locuri de pe cuprinsul Angliei.

Cea mai mare valoare a fost înregistrată la Coningsby, unde mercurul din termometre a urcat până la 40,3 grade Celsius.

În celelalte 28 de locații de monitorizare, valoarea maximă consemnată în 2019 - 38,7 grade - a fost, de asemenea, depășită, consemnează BBC.

