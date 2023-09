Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 a fost suspendat de Curtea de Apel din Oradea | Reacţia AFM

Programul Casa Verde fotovoltaice este suspendat! Asta după ce Curtea de Apel din Oradea a dat o hotărâre în favoarea soluționării unei contestații depuse de o firmă care se ocupă cu instalarea de panouri fotovoltaice. Reacția AFM.

Concret, pe 12 mai 2023 Administrația Fondului pentru Mediu ar fi trimis o solicitare către firma DH Electric Sistem din Oradea pentru transmiterea unui document în cadrul procesului de validare a instalatorilor de panouri fotovoltaice.

Termenul de răspuns 5 zile lucrătoare. Potrivit AFM, nu s-a primit nicio cerere, drept urmare, nu au avut la ce să răspundă. Astfel au fost descalificați și de acolo neînțelegerile au fost tranșate în instanță, dar firma a mai solicitat instanței și blocarea întregului program național.

"De ce am suspendat întregul program? Deoarece ca urmare a demersurilor făcute de noi și neincluderea clientului nostru în acest program, prin faptul că s-ar continua programul Casa Verde fără ca noi să putem să analizăm cu instanța problema de legalitate acestei măsuri, am fi ieșit din termenul în care beneficiaru ar fi putut alege instalatorul respectiv", spune avocatul Radu Negru.

86.000 de români de beneficiari ai programului Casa Verde fotovoltaice, complet blocați

Ce este mai grav acum este că această hotărâre a instanței din Oradea a blocat practic 86.000 de români de beneficiari ai programului Casa Verde fotovoltaice. Toți așteaptă să înceapă lucrările și așteaptă și cei 20.000 lei de la stat.

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu a oferit răspunsuri în acest sens.

"Discutăm de 86.625 de persoane fizice, 875 de unități de culci trei, 531 de agenți economici care au fost care sunt cu toții implicați în acest program, care are un buget record de aproape 2 miliarde de lei. Acum suntem în termenul de 5 zile pentru a face recurs la decizia instanței. Mâine dimineață, recursul va fi înaintat către Curtea de Apel de la Oradea și așteptăm să fie soluționat cu celeritate și sperăm că la recurs să convingem instanța că impactul este un pic disproporționat în comparație cu un agentul economic.

Nu a existat o asemenea situație în care vreun participant la procedură să nu primească răspuns. Aplicația noastră este dezvoltată cu o echipă de IT-şti şi gestionată pe serverele Microsoft. Am cerut de dimineață o analiză de la IT și am primit confirmare a din serverele Microsoft a faptului că email-ul a plecat către agentul economic.

Depinde foarte mult de termenul pe care îl va da instanța pentru judecarea recursului. Noi mâine dimineață vom depune recursul și așteptăm ca instanța să judece recursul", a spus la Antena 3 CNN, Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Loviturile pentru românii care vor să își producă energie prin intermediul panourilor fotovoltaice vin și de la stat, de la alte instituții ale statului. În primul rând, rețelele de transport și stocare sunt atât de vechi și atât de șubrede încât nu suportă pomparea de energie dinspre acești producători în rețeaua națională, asta din cauza lipsei de investiții. Acum, prin măsurile fiscale, mai vine o lovitură, respectiv creșterea TVA de la cinci la 9% pentru panourile fotovoltaice. Deci este clar încă o scumpire în acest.