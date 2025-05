Elon Musk a plecat de la Casa Albă. Anunțul a fost făcut oficial, la o zi după ce Musk l-a criticat pe Trump

Elon Musk și-a anunțat plecarea din administrația Trump după acțiuni tumultoase de micșorare a dimensiunilor guvernului Statelor Unite, relatează BBC. În urma acestora, mii de angajați federali esențiali au fost dați afară, cu efecte semnificative asupra funcționării agențiilor.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, cel mai bogat om al planetei i-a mulțumit lui Donald Trump pentru oportunitatea de a conduce Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, DOGE.

BBC scrie că administrația de la Casa Albă a început încă de miercuri „debarcarea” lui Musk ca angajat special.

Deși rolul său la Casa Albă a fost temporar, iar plecarea sa nu este o surpriză, ea vine, touși, la o zi după ce Elon Musk a criticat proiectul de lege central al agendei lui Donald Trump.

„În condițiile în care perioada progamată pentru mine ca angajat special al guvernului se încheie, aș vrea să mulțumesc președintelui Donald Trump pentru oportunitatea de a reduce cheltuielile inutile.

