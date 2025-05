Lavinia Șandru acuză POT de ipocrizie și minciună: „Cer listele STS, dar au avut oameni în toate secțiile și n-au făcut nimic”

Lavinia Șandru acuză POT de ipocrizie și minciună, după ce Anamaria Gavrilă a cerut public acces la listele electorale STS. Foto: Agerpres

Lavinia Șandru, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la alegerile prezidențiale din mai 2025, acuză Partidul Oamenilor Tineri (POT) de ipocrizie și minciună, după ce Anamaria Gavrilă a cerut public acces la listele electorale STS.

„POT cere acum să vadă cine a votat, dar în ziua alegerilor au avut oameni în toate secțiile, deși legea nu le dădea acest drept – pentru că nu aveau candidat la prezidențiale.

Eu am avut candidat. Eu eram candidatul PUSL. Dar nu am avut voie să am observatori. Nici PUSL nu a avut. Și atunci întreb clar: ce au păzit reprezentanții POT în secțiile de votare?”, a transmis Lavinia Șandru.

Ea subliniază că, în loc să ceară liste după vot, POT ar fi trebuit să supravegheze procesul electoral în timp real și să prezinte o numărătoare paralelă.

„Dacă au fost în secții, de ce nu au făcut numărătoare paralelă? De ce nu au confruntat rezultatele imediat după vot? Au avut acces și nu au spus nimic. Acum mimează transparența. E doar ipocrizie și minciună”, a declarat Șandru. Fosta candidată PUSL atrage atenția că POT a folosit o rețea paralelă de reprezentanți în secții, fără să aibă acoperire legală, și că acești oameni nu au semnalat nicio neregulă, nu au transmis date, nu au oferit vreo dovadă a vreunei fraude.

„Nu au apărat votul, nu au verificat nimic, dar joacă acum cartea adevărului. E un joc ieftin și periculos”, a încheiat Lavinia Șandru.

Anamaria Gavrilă a spus, miercuri seara, după discuțiile cu Președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni că partidul său a cerut STS-ului lista cu datele personale ale celor peste 11 milioane de români care au ieșit la vot în 18 mai.

Președinta POT susține că va folosi datele pentru a verifica dacă au fost români care erau decedați în ziua scrutinului și totuși au votat sau dacă au fost români care au votat de două ori. Ea consideră că doar așa se poate pune punct conspirațiilor.