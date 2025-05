Anamaria Gavrilă a cerut STS să-i dea acces la datele celor peste 11 milioane de votanți din turul doi de scrutin

Președinta POT, Ana Maria Gavrilă. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Anamaria Gavrilă a spus, miercuri seara, după discuțiile cu Președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni că partidul său a cerut STS-ului lista cu datele personale ale celor peste 11 milioane de români care au ieșit la vot în 18 mai. Președinta POT susține că va folosi datele pentru a verifica dacă au fost români care erau decedați în ziua scrutinului și totuși au votat sau dacă au fost români care au votat de două ori. Ea consideră că doar așa se poate pune punct conspirațiilor.

„Am făcut astăzi o cerere către Serviciul de Telecomunicații Speciale în care noi, partidele parlamentare, am cerut să ni se pună la dispoziție lista celor 11.641.866 de votanți din 18 mai. Trebuie o dată pentru totdeauna să încheiem era conspirațiilor, da? Și să facem un exercițiu de transparență. Așadar, solicităm lista celor peste 11 milioane de votanți să fie pusă la dispoziția partidelor unde să se dovedească că nu sunt oameni care au votat dublu sau care au votat și nu sunt în viață sau nu erau în viață la momentul votului”, a spus ea.

Întrebată de Vasile Marcu, reporterul Antena 3 CNN, dacă a cerut accesul la datele personale a 11 milioane de votanți în condițiile în care Constituția spune clar că votul e secret, Anamaria Gavrilă a spus că e secretă doar opțiunea de vot nu și acțiunea de a vota efectiv.

„Votul e secret. Ce ai votat e secret. Dacă ai votat sau nu ai votat nu este secret pentru că primești chiar când mergi să votezi primești un sticker care spune că ai votat. Nu e secret. Pe de altă parte, noi știm că partidele politice au deja acces la întreaga bază de date a Registrului Electoral a tuturor oamenilor, noi am cerut din acest Registru să ni se precizeze care din acești români au fost la vot”, a adăugat ea.

Când i s-a semnalat că George Simion, candidatul AUR la prezidențiale, s-a folosit de aceste date în campanie pentru a trimite scrisori românilor ca să-l voteze, Anamaria Gavrilă s-a enervat, din nou, pe presă. A întrebat-o pe jurnalista care a făcut observația dacă „face ea declarații”.

„Este în lege, accesul la datele personale pentru partidele politice e în lege și în baza legii se cer aceste liste. Eu am spus ce vor face cu ele: vom verifica dacă sunt oameni care au votat și nu au fost în viață, în final și la urma urmei(sic!) noi, POT; nu am avut candidat, dar noi ca societate am suferit un șoc, după alegeri care au fost anulate, un candidat care a ieșit pe locul întâi și nu a fost lăsat să candideze, și noi avem acum o jumătate din societate care spune că președintele nu e al lor”, a continuat Anamaria Gavrilă.

Șefa POT a spus că cerut STS-ului să facă un portal în care și cetățenii să poată verifica la ce oră li s-a scanat buletinul sau dacă apar ca și cum ar fi votat deși nu au făcut-o.

„Am cerut STS-ului să ne pună la dispoziție un portal în care fiecare cetățean să poată să își introducă CNP-ul și numele și să verifice dacă a fost la vot sau nu a fost la vot și momentul în care i s-a scanat buletinul. Așa și simplul cetățean poate să fie convins și asigurat că votul a fost unul corect”, a spus ea.

Acuzațiile că va fi fraudat votul au început să fie lansate cu două zile înainte de scrutin când atât liderul AUR, George Simion, cât și președinta POT, Anamaria Gavrilă, au postat mai multe mesaje privind o posibilă fraudă electorală în turul doi al alegerilor prezidențiale, fără să furnizeze vreo dovadă în acest sens. Informația a fost preluată rapid de susținători și „rostogolită” în mediul online, în special pe grupurile de pe rețelele sociale.

În ciuda afirmațiilor repetate de la AEP, MAI și MAE că votul din 18 mai s-a desfășurat în condiții corecte, transparente, inclusiv în ziua votului au fost lansate informații în spațiul public că ar vota și decedații.