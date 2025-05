Nicușor Dan: "Cel mai bine e să avem un Guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic"

Nicușor Dan nu vede potrivit un tehnocrat în fruntea Executivului. Sursa foto: Agerpres

Nicuşor Dan a făcut joi dimineață declaraţii după maratonul consultărilor de la Cotroceni care au durat mai bine de 10 ore. Nu s-a ajuns încă la nicio concluzie în ceea ce priveşte noul Guvern. Preşedintele spune că nu exclude nicio variantă, însă nu vede potrivit un tehnocrat în fruntea Executivului. Nicuşor Dan a vorbit şi despre situaţia economică. În paralel cu negocierile pentru formarea noului Guvern va fi elaborat şi un plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice.

"Fiecare dintre partidele politice a înțeles că e nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului și am agreat ca doi oameni de la fiecare din partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuieli.

Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanți ai ministerului încă de săptămâna trecută și în momentul ăsta am datele mari.

Întrebarea este care e asumarea pe politică, pe tăiere de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înțeles foarte bine și vor să tăiem.

Într-adevăr, cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic. Pentru moment sunt discuții, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită pentru un premier tehnocrat, nu are autoritate.

Avem o întâlnire la ora 9.00 cu reprezentanții mediului de afaceri. Evident că ei nu vor măriri de taxe și e foarte logic din perspectiva lor", a declarat Nicușor Dan.

Degaţiile partidelor pro-europene – PSD, PNL, USR, UDMR şi reprezentanţii Grupului Minorităţilor Naţionale – au subliniat, miercuri, la consultările de la Cotroceni, că înţeleg gravitatea situaţiei legate de deficitul bugetar şi şi-au exprimat angajamentul comun de a contribui la identificarea unor soluţii responsabile, a anunţat Administraţia Precizanţială. S-a convenit realizarea unui pachet de măsuri care să fie asumat de viitorul Executiv.

Sursa citată a precizat că, pentru acest obiectiv, partidele menţionate şi reprezentanţii minorităţilor naţionale vor constitui un grup de lucru tehnic, care îşi va desfăşura prima şedinţă joi, 29 mai, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

”La întâlnirile acestui grup de lucru, din partea Administraţiei Prezidenţiale vor participa domnii Radu Burnete şi Dragoş Anastasiu”, a precizat Administraţia Prezidenţială.