Cum să-ţi găseşti un partener fără aplicaţii matrimoniale

Secretul constă de fapt în locul și în modul în care îți cauți partenerul sau partenera. Studiile arată că 20% dintre cupluri s-au cunoscut în baruri sau restaurante, iar două din zece s-au cunoscut pe internet.

Sursa foto: Unsplash.com

"Jumatatea sau partenerul pe care ni-l dorim poate fi gasit oriunde. Nu exista un context atata timp cat tu esti deschis sa creezi relatii noi. Atata timp cat iesi in mediul social exista o foarte mare posibilitate sa iti gasesti un partener sau o partenera de viata.

Atata timp cat stai in casa sau te invarti intr-o rutina si ai observat ca nu ai cum sa iti faci o relatie sau sa cunosti o persoana noua, te invarti in acelasi cerc de prieteni, te duci la acelasi job, atunci tu stii ca de acolo nu o sa apara nimeni si cu toate astea tu stai in casa, faci rutina respectiva si te astepti sa apara cineva in viata ta.

Chiar daca schimbarile par dificile, acestea aduc în final foarte multe beneficii. Ne ajuta in primul rand sa evoluam, dar si sa invatam sa ne detasam de oameni, locuri si chiar obiceiuri. Fericirea inseamna sa nu depinzi emotional de nimeni si de nimic si pur si simplu sa primesti tot ceea ce iti ofera viata cu zambetul pe buze.

Trebuie sa ne expunem la mediul social, ceea ce nu este deloc nesanatos, presupune efort pentru ca dupa ce vii obosit de la job si ajungi acasa mai rar te gandesti, hai sa arat un pic bine si sa ies in oras, adica presupune un efort sa iesi din starea de confort. Daca ai iesit din starea de confort si te-ai expus la cat mai multe situatii noi pentru tine. Atata timp ca te expui acestor noutati si iesi din zona de confort, vei gasi pe cineva.

Un alt lucru important pe care il poti face pentru a-ti gasi jumatatea este sa te reinventezi. Daca ai renuntat sa te mai aranjezi sau sa porti haine la moda doar pentru ca nu esti intr-o relatie, atunci afla ca ai facut o greseala foarte mare. In plus, nu ezita sa alegi culori vii pentru ca acestea pot actiona ca si terapie pentru starea ta de spirit, oferindu-ti mai multă încredere în sine. De asemenea, poți incepe să frecventezi locuri noi. O soluție pot fi cursurile și activitățile de grup.", a spus Liliana Cristea, psiho-terapeut.

Oamenii vin magnet catre o persoana care este fericita si ai mai multe sanse sa descoperi un partener care impartaseste aceeasi pasiune cu tine, deci asta poate sa va uneasca si daca este in contextul respectiv fix sa aiba si ceva valori asemanatoare, pentru ca sunt importante, ca sa pleci intr-o relatie sanatoasa sunt importante si valorile si pasiunile pe care partenerii le au.

De asemenea, pasiunea pentru același gen de muzica are puterea sa starneasca sentimente inflacarate intre fani. Asadar, ia-ti bilet la concert. E posibil ca exact in multimea aceea sa-ti descoperi jumatatea. Sau poate chiar la un flash-mob. Oamenii sunt uniti de idealuri comune, uita-te bine in stanga si in dreapta caci ai putea sa iti vezi chiar jumatatea.

In cadrul unor comunitati mixte, e posibil sa iti gasesti un partener, important e sa te duci spre ceea ce te impinge pe tine ca si pasiune. Adica e important sa iti gasesti o pasiune a ta, pentru ca in momentul in care vei ajunge si iti vei trai pasiunea in cadrul unui anumit context, atunci lucrul asta o sa se vada la tine, o sa te simti mai bine, mai fericit si sigur ca fericirea personala atrage alti oameni

Daca esti in cautarea jumatatii, atunci mai mult ca sigur trebuie sa iesi in cat mai multe locuri noi. Prin urmare, incearca sa iesi cu prietenii in alte baruri decat in cele in care obisnuiati sa mergeti pana acum, fa-ti cumparaturile din alt supermarket, si bea cafeaua intr-un loc diferit.

În tara noastra o statistica arata ca tinerii cu vârste între 35 şi 45 de ani ajung cel mai repede la despărţire, spun psihologii. Motivele sunt multe - infidelitatea, diferenţele între stilurile parentale, problemele financiare sau sentimentul că nu sunt iubiţi şi apreciaţi. Sa-ti cunosti jumatatea pe internet nu mai este ceva iesit din comun, dar, pana sa o intalnesti fata in fata, trebuie sa ai grija cu cine vorbesti pe site-urile de socializare.

Nu poti sa dezvolti o relatie inter-umana, o relatie cu alta fiinta umana printr-o aplicatie, tu comunici printr-o aplicatie si stabilesti sa te intalnesti fizic, doar atunci relatia o sa fie autentica, doar vazan persoana respectiva, in rest esti foarte limitat.

Secretul relatiilor sau căsniciilor lungi variază de la cuplu la cuplu, dar cel mai adesea sunt menţionate comunicarea şi respectul reciproc.