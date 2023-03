Pizza, pe primul loc în tipul celor mai iubite mâncăruri. Câte calorii are

La fiecare 5 secunde, un român comandă o pizza. În ultimii ani, se pare că am devenit mari iubitori ai mâncării italienești.

Sursa foto: Unsplash.com

"Cea mai comandată pizza este pizza casei care este cea mai complexă, avand cele mai multe ingrediente dupa care la polul opus este o pizza pe care nu o facem de mult timp, se numește suprema, care e mai sofisticată.", a dezvăluit Vali Tudor, pizzer.



Sofisticată, dar totuși iubită de români, care au ajuns mari cunoscători după ce 4 ani la rând au ținut pizza pe primul loc în topul celor mai iubite mâncăruri.

Conform unui studiu recent, ziua în care se comandă cea mai multă pizza este vineri. De regulă, cele mai multe comenzi sunt plasate între orele 18 și 20, însă, minutul de aur a fost într-o sâmbătă, pe 17 decembrie, la ora 16.30, când s-au solicitat, în medie, două pizza pe secundă.



După ce se întinde bine, se adaugă și ingredientele, care ar trebui să fie de cea mai bună calitatea. De exemplu, sosul de roșii joacă un rol extrem de important în gustul final al preparatului.





"Cam 30% din gustul pizzei îl dă sosul de roșii, 50% blatul, care este secretul pizzei."



Și, la final, cel mai important instrument ... cuptorul. Pizza are nevoie de o temperatură de 300 – 350 de grade.



În funcție de dimensiune și compoziție, o pizza poate ajunge la foarte multe calorii. De exemplu, o pizza carnivora, de 30 cm, cu blat pufos are aproximativ 2.700 de calorii. Nici cifrele pentru Quatro Formagi nu arată foarte bine ... aproximativ 2.000 de calorii.



Câte calorii are o pizza

Pizza Carnivora, 30 cm, blat pufos – 2743 kcal

Pizza Quatro Formaggi, 30 cm, blat pufos – 2014 kcal

Pizza Margherita, 30 cm, blat pufos – 1251 kcal



Pașii sunt aceeași ca la pizza clasică, doar că blatul este înlocuit de lipie. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade și preparatul nostru de astăzi nu trebuie să stea mai mult de 10 minute. Acum, priviți și rezultatul, care are mai puțin de 500 de calorii.