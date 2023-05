Sfaturi de decorare pentru a face orice cameră să arate bine

Poate că și tu ești una dintre multe persoane care s-au plictisit de înfățișarea locuinței lor. Dacă nu plănuiești să începi renovările, avem o serie de tipsuri care pot schimba aspectul cu o investiție minimă de timp și bani.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Acesta este și motivul pentru care multe dinte persoane simt frecvent nevoia să-și reamanjeaze spațiul în care locuiesc. Cel mai frecvent își doresc schimbarea la nivelul camerei de zi, în care petrec cel mai mult timp.

O amenajare nouă ar costa prea mult timp și prea mulți bani, motiv pentru care specialiștii au câteva sugestii simple, dar de mare ajutor. De exemplu, dacă înfățișarea pereților nu-ți mai aduce mulțumire, poți lua în calcul tapetul. Acest tip de finisaj poate crea efecte spectaculoase, este versatil și nu presupune dezordine atunci când este aplicat.

"Noi intotdeauna solicitam clientilor nostri poze cu designul deja existent, ca sa tinem cont de o paleta cromatica, sa tinem cont de stilul abordat, astfel incat noi sa venim cu tapetul, si intotdeauna noi realizam simulari, astfel incat clientul sa isi dea seama, de rezultatul final si alegerea lor sa fie cea mai buna.", a spus arhitectul Oana Vlădilă.

Fiind un element de design cu impact major asupra incaperilor, tapetul trebuie ales cu grija. Criteriile care stau la baza alegerii modelului potrivit sunt dimensiunea camerei, luminozitatea si stilul de amenajare. Spre exemplu, tapetul in dungi verticale ofera senzatia unui spatiu mai inalt, iar cel in dungi orizontale a unei camere mai spațioase.

"Daca avem un buget redus putem recurge doar la tapetarea unui singur perete care va fi o piesa de accent si putem estima un cost de 300 de euro, care practic sa readuca un refresh in intregul decor. Daca vrem sa tapetam intreaga incapere sa zicem ca ajungem la 800 de euro.", a mai spus aceasta.

Deși de-a lungul anilor s-au format nenumarate mituri despre acest tip de finisaj, specailiștii ne garanteză ca montat cu adezivul corespunzator, acesta nu va face mucegai. O altă soluție rapidă este și retapițarea mobilierului, care poate fi și o rezolvarea în cazul unui obiect deterioriat.

"Mobilierul poate fi vedeta incaperii respective, deci trebuie sa tinem cont ca prezenta mobilierului respectiv este practic accentul incaperii. Fie ca avem un obiect de mobilier la care tinem foarte mult si are o valoare sentimentala, dar vrem totusi sa ii redam viata, putem sa venim cu tapiteria noua sa il aducem in actualitate.", a mai spus arhitectul.

Ține cont și de restul elementelor din casa ta. Deși în ultimii ani, zicala „regulile au fost făcute ca să fie încălcate” reflectă tot mai mult realiatea, ar trebui totuși să existe o simetrie, ca rezultatul să fie plăcut.

"Pernele, ca si obiect de decor, aduc o pata de culoare in incaperile noastre si putem jongla cu acesta si, de ce nu, le putem schimba periodic. In urma pandemiei, cand probabil anixetatea a fost la cote maxime am simtit foarte tare tendinta oamenilor de a fi mult mai conectati cu natura, motiv pentru care au ales foarte multe modele inspirate din natura si foarte multi clienti care vin aici si ne spun ca se simt deconectati, motiv pentru care natura, cea pe care o recomandam clientilor care se simt incorsetati in interiroul lor.", a mai spus Oana Vlădilă.

Un alt truc sunt draperiile. Însă, atenție, nu orice model s-ar putea să fie potrivit cu spațiul tău. De exemplu, într-o încăpere decorată în stil minimalist, nu se potrivesc modelele maximaliste. În schimb, cele simple vor aduce căldură spațiului. Similar, draperiile viu colorate, cu modele florale, sunt excelente pentru living-uri.