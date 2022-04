Ministrul Lucian Romașcanu a câștigat procesul cu Poliția, după o situație în trafic cu care se confruntă mulți români

Lucian Romașcanu a povestit la Antena 3 cum s-a petrecut totul și de ce justiția i-a dat dreptate în acest caz și a anulat amenda primită.

"E bine când ești un pic mai notoriu pentru că poți să aduci în spațiul public lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Pentur mine a fost un lucru care probabil se întâmplă și altor șoferi. Nu a fost filtru - a fost doar un echipaj care m-a oprit în trafic. După prezentarea actelor, mi s-a solicitat să deschid portbagajul.

Mi s-a părut, fără să fiu foarte stăpăn pe legislație, un pic exagerat să se întâmple acest lucru fără să mi se spună niciun fel de motiv. Firește că am refuzat. Mi s-a spus că nu am cum să refuz așa ceva și am fost amendat cu vreo 1.200 de lei.

Nu este apanajul unui demnitar să facă lucrul acesta - mulți români contestă în instanță diversele decizii ale organelor de control. Eu am fost unul dintre ei, nu eram ministru pe vremea aceea, eram doar senator. Argumentația este simplă - între timp am devenit specialist în această legislație. Într-adevăr, se poate solicita controlul bagajelor, cu condiția să existe un filtru sau suspiciune rezonabilă că s-a întâmplat ceva sau argumente pe care să ți le și prezinte și, în cazul în care refuzi, să ți le treacă în procesul verbal.

La mine în procesul verbal nu a fost decât refuzul și, până la urmă, a fost o sentință corectă. Din punctul meu de vedere, e un lucru care ar trebui să fie bine înțeles de oameni, pentru că vorbim de drepturi private. Nu vreau să acuz Poliția, am o relație veche. A fost un caz aparte, dar lucrurile s-au îndreptat", a spus Lucian Romașcanu, la Punctul de Întâlnire.

În februarie 2021, după o oprire în trafic, senatorul PSD Lucian Romașcanu a refuzat să deschidă portbagajul mașinii sale la solicitarea polițiștilor de la Rutieră. El și-a justificat decizia prin faptul că i-ar fi afectată viața privată și că ar fi nevoie de avizul Parlamentului.

Romașcanu a transmis judecătorului că ”a refuzat în mod legitim ingerința agentului în intimitatea sa câtă vreme inspectarea portbagajului este absolut arbitrară și nejustificată, încălcând dreptul la respectarea vieții private recunoscut oricărui european și garanțiile oferite de dispozițiile Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor.

Agentul nu a informat petentul cu privire la suspiciunea care ar fi legitimat controlarea vehiculului și nici nu a ținut cont că parlamentarii pot fi percheziționați numai cu avizul camerei din care fac parte.”

El a adăugat că, în opinia sa, dispozițiile art. 35 din OUG nr. 195/2002 în baza căreia a fost sancționat (”Obligațiile participanților la trafic”) ”constituie o restrângere a dreptului la viață privată, care trebuie să ofere anumite garanții, să fie determinate de motive întemeiate, nu de simpla voință a agentului, pentru a proteja cetățeanul împotriva arbitrariului sau abuzului agentului de poliție (…)”.