Obstacolele care țin pe loc exploatarea resurselor minerale și construcția de autostrăzi în România

România are în clipa de faţă cel mai favorabil moment pentru a dezvolta infrastructura rutieră: foarte mulţi bani la dispoziţie şi perspectiva reconstrucţiei în Ucraina, la graniţa României. Mediul privat semnalează însă că o criză a materialelor de construcţii riscă să blocheze planurile de investiţii.

Companii din exploatarea resurselor minerale semnalează problemele pe care le au cu multele instituţii ale statului care trebuie să le avizeze sau autorizeze.

”De la preluare și până la obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare exploatării au durat din 2019 până în 2022.Timpii cei mai mari am întâmpinat pe autorizația de construcție pentru că, așa cum s-a menționat în certificatele de urbanism ți să cer de către autoritățile locale tot felul de avize și dau un exemplu aviz de la gaz, curent. Când tu ești într-o zonă în care nu ai aceste utilități, autoritățile locale ar trebui să știe că nu există”, a declarat ing. Bogdan Catană, director companie.

”Atâta timp cât există o licență de exploatare în zonă pe 150-70 de hectare, nici nu are importanță persoanele care vin la licitație și licitează, că am înțeles pentru sume foarte mari de bani cum obțin permisul de exploatare într-o zonă în care se află sub licență și dacă nu pot obține, atunci care este sensul acestei licitații?”, spune Gabriel Pîncă, director companie.

”În ultimii ani, datorită exploatării și a cererii extinse pe piață, am fost nevoiți să scoatem din fond forestier mai multe suprafețe. Am avut situații în care, ca și timp, o scoatere din fondul forestier de până la un hectar a durat și 2,5 ani, cu un cost exorbitant”, a declarat Cristina Șerban, director companie.

”Avem o licență de exploatare în zona Gurasada și Dobra-Mihăești, care suntem în faza de publicarea acestei licențe și întâmpinăm greutăți cu obținerea actelor de reglementare datorită faptului că suntem în situația de a nu putea obține proprietatea asupra terenurilor sau chiria asupra terenurilor care există. Licența respectivă există din anul 2000”, spune Alexandru Faur Laslo, manager companie.

Companiile din construcţii semnalează că şi ei au probleme la fel de grave.

”Avem problema transportului, care iar este o problemă, știm bine că sunt niște restricții extrem de dure și costurile cresc galopant în momentul în care ai de transportat anumite resurse minerale care știm bine ce înseamnă greutăți și volume la distanțe foarte mari. Suntem una din puținele țări în care soluțiile alternative nu prea sunt acceptate, mai ales la nivel la nivelul infrastructurii mari. Vorbesc de refolosire a materialelor reciclabile”, a explicat Cristian Erbaşu, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii.

Dezbaterile au avut loc în cadrul unei conferinţe pe tema resurselor minerale, organizată în Senatul României.