Ce a ambiționat-o pe Lidia Fecioru să dea jos 30 de kilograme: ”Am slăbit și am divorțat” | Dieta disociată

Lidia Fecioru a povestit întâmplarea care a ambiționat-o să slăbească de la 90 de kilograme la 62, într-un an.

”Muncind foarte mult, n-aveam timp să mănânc și mâncam o dată pe zi, nu mai mâncam altă dată. Dar mâncam mult.

Și atunci, mâncând foarte mult, mă îngrășasem. Aveam 62 de kilograme, după care m-am dus la 90. Când veneam de la serviciu, rupeam. M-am îngrășat în perioada de 38-40 de ani.

Când voiam să merg la o nuntă, soțul meu, pentru că m-am îmbrăcat cu o rochie așa, pe corp, mi-a zis: Tu nu vezi că arăți ca o vacă? Unde te-ai îmbrăcat așa? Și i-am zis: Măi, mă gândesc că vacă sunt pentru că stau cu tine.

Dar m-a ambiționat așa de tare, m-am pus pe regim. Toate regimurile posibile le-am băgat în unul. Și am slăbit într-un an de zile, am ajuns la 62 de kilograme înapoi și am divorțat”, a povestit Lidia Fecioru.

Dieta disociată | Cum a reușit Lidia Fecioru să slăbească 30 de kilograme

”M-am dus la nutriționist, obligatoriu, și am luat un regim disociat pe care l-am pus foarte bine, adică un an de zile eu nu am știut ce înseamnă acidulat.

Deși mi-a devenit un stil de viață, eu nici acum nu mănânc cartofi cu carne, n-ai să mă vezi.

Dacă mănânc la masă, eu mănânc doar cât încape într-un pumn, atât. Nici nu mai încape mai mult, pentru că, la un moment dat, mi se micșorase atât de mult stomacul încât eu mă săturam dintr-un polonic de ciorbă.

Am ținut acest regim disociat cu trei zile proteine animale, trei zile vegetale și trei zile doar orez cu legume.

Mi-a prins foarte bine. Vreau să spun că, după prima lună de ținut regim, aveam o energie de îmi venea să întorc munții”, a explicat Lidia Fecioru la Antena 3.