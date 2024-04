Motivul real pentru care Diana Șoșoacă a pornit războiul cu soțul său. Silvestru Șoșoacă: "Doar strict politic"

Silvestru Șoșoacă, soțul Dianei Șoșoacă, a explicat în direct la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la ce a pornit, de fapt, războiul dintre cei doi.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Silvestru Șoșoacă a vorbit în această seară, în direct, la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, despre scandalul dintre el și soția sa, Diana Șoșoacă. El a povestit care a fost parcursul prin care acesta a primit o brățară electronică de la Poliție.

"Nu mi se prezintă un document, pur și simplu cineva merge la poliție, face o cerere. Ești sunat, te prezinți la Poliție, ți se pune brățara. Au fost foarte multe incidente verbale, fizice niciunul. Dar nu asta este problema. Am vrut să aduc în atenția opiniei publice lejeritate cu care poți primi o brățară.

Eu mâine voi vedea dosarul. Am făcut cerere pentru dosar electronic să îl văd din seara asta, nu s-a putut. Mâine vom merge la Judecătoria Sectorului 2 și voi cere dosarul. Să văd cum poți să îngrădești libertatea mea fără probe. Am o echipă de avocați trăsnet care a învins-o pe Diana în multe procese și sper să o învingă și de data asta. Mâine să fie prima victorie a mea împotriva ei", a spus Silvestru Șoșoacă.

Acesta a afirmat că a "trăit rău" alături de soția sa. "Eu nu sunt de acord cu violența în familie, deși eu am trăit rău cu ea. Ea e o femeie care abuzează. Emoțional de sute de ori, sunt martori cu zecile, dar fizic nici dintr-o parte nici din cealaltă nu. Dacă eu aș fi fost femeie și ea bărbat probabil ar fi făcut lucrul ăsta. Tot ce spune sunt minciuni".

"Pe femeia asta cineva trebuie să o bată, electoral vorbind"

Întrebat de prezentatorul emisiunii, Mihai Gâdea, care este adevăratul motiv al acestui scandal, soțul Dianei Șoșoacă a spus că totul este, de fapt, din motive politice.

"Strict politic. Doar strict politic. Ea știe foarte, foarte bine, că eu dacă ajung să candidez într-un alt partid politic indiferent care ar fi, eu voi lua o parte însemnată din electoratul SOS cu mine, partea care e sătulă de țipete, de decibeli, de crize, de isterie.

Am un astfel de plan. Ea știe. Se aștepta la asta. Eu am încercat să îmi fac un alt partid. M-a blocat joia trecută. Nu știu dacă mai am timp de un alt partid acum, însă până în toamnă lucrurile se vor rezolva în favoarea mea. Pe femeia asta cineva trebuie să o bată, electoral vorbind", a spus Silvestru Șoșoacă.

"O mai iubiți pe doamna Șoșoacă?"

Mihai Gâdea l-a întrebat pe Silvestru Șoșoacă dacă își mai iubește soția. "Uitați-vă în ochii mei. O mai iubiți pe doamna Șoșoacă?". Răspunsul a fost evitat spunând că a înaintat actele de divorț în urmă cu două săptămâni. "Nu mai există nici o șansă de împăcare", a spus soțul Dianei Șoșoacă.