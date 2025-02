Marco Rubio: Fie că ne place, fie că nu, Rusia e o putere globală. Avem interese comune. Trump s-a supărat foarte tare pe Zelenski

Secretarul de stat american spune că SUA și Rusia ar putea colabora, pentru că au interese globele comne. Foto: Hepta

Secretarul de stat american Marco Rubio, a vorbit, într-un interviu acordat jurnalistei Catherine Herridge, difuzat de Antena 3 CNN, despre discuțiile cu Rusia purtate la Riad, în demersul de a încheia războiul din Ucraina.

Catherine Herridge: Le-ați spus reporterilor prezenți în Arabia Saudită că nu există contacte regulate cu rușii. Nu au existat contacte în ultimii trei ani și jumătate. Câte s-au pierdut în timpul mandatului Biden?

Marco Rubio: Oamenii trebuie să înțeleagă trei lucruri. Mai întâi, chiar și în cele mai rele zile ale Războiului Rece, SUA și Uniunea Sovietică aveau o cale de comunicare. Dacă ești matur - iar eu nu sunt un admirator a ceea ce face domnul Putin, dar lucrul acesta este irelevant - trebuie să recunoști că trebuie să vorbești cu reprezentanții unui stat care are cele mai mari capacități de arme nucleare tactice și al doilea arsenal de arme nucleare strategice. Fie că ne place, fie că nu, Rusia este o putere globală implicată în Siria, în Orientul mijlociu, în emisfera vestică și în Europa. Trebuie să comunicăm cu ei. Ambasada noastră de la Moscova nici nu mai funcționa, nu mai avea acces la sistemul bancar și lucrurile acesta trebuie rezolvate.

Dacă ne închidem misiunea (diplomatică) în Rusia, trebuie să o închidem și pe cea de aici (din America, n.r.) și nu mai comunicăm cu ei, fie că e vorba de un american arestat, fie că e vorba de altceva.

În al doilea rând, după cum am spus, președintele (Trump) vrea ca războiul să se termine în Ucraina și vrea să știe dacă rușii sunt serioși, dacă vor, și ei, să încheie războiul. Și atunci trebuie să vedem dacă au aceste lucruri în minte și care sunt cererile lor în public și în privat. Trebuie să intrăm într-un proces și să începem un dialog. Poate că nu vor să termine războiul, dar trebuie să aflăm asta printr-un proces.

Întâlnirea noastră a urmat convorbirii dintre cei doi președinți. Din păcate, elementele hiperbolice și isteria cauzată de discuția telefonică au întunecat partea națională. Dar trebuie să avem relații cu Rusia, fie că ne place ce spun, fie că nu, pentru că am avut relații și cu Uniunea Sovietică.

Trebuie să vedem dacă au intenții serioase de a pune capăt războiului.

Marco Rubio: Am putea colabora cu Rusia, avem interese geopolitice comune

Catherine Herridge: În întâlnirea cu domnul Lavrov s-a spus clar că dacă intră Ucraina în NATO, nu se termină războiul?

Marco Rubio: Vreau să vă spun clar că nu am negociat niciun element de detaliu privind un acord. Conversația s-a desfășurat arătând că trebuie să se revină la relații regulate și la existența misiunilor diplomatice, pentru că trebuie să comunicăm cu ei, având în vedere țările și importanța noastră în lume.

În al doilea rând, am putea coopera pe plan geopolitic, avem interese comune. Nu cred că rușii vor neapărat ca regimul iranian să aibă arme nucleare. Însă chiar dacă vom avea multe dezacorduri, nu putem să nu lucrăm asupra acestor chestiuni, ca să ne lămurim despre ce e vorba. Trebuie să rezolvăm acest impediment al Ucrainei și trebuie să vedem dacă îi interesează să discutăm despre sfârșitul războiului.

Și atunci, dacă ei sunt interesați, să creăm în proces, ajungem la chestiuni tehnice și la o organizare.

Catherine Herridge: Ucraina n-a fost prezentă. Vă consultați cu președintele Zelensci ca să vedeți ce acceptă și ce nu?

Marco Rubio: În ultima săptămână, președintele Zelenski s-a întâlnit cu secretarul Trezoreriei, cu vicepreședintele SUA, cu secretarul de stat, cu delegații din Camera Reprezentanților și Senat ale ambelor partide. Un trimis special s-a dus acolo să se întâlnească cu el.

Deci, am vorbit cu ucrainenii și le-am explicat clar care sunt intențiile noastre. Președintele SUA a vorbit cu domnul Zelenski imediat după ce a vorbit cu președintele Putin. Eram acolo. Nu se poate spune că nu ne-am consultat cu ei.

Nu este adevărat nici că nu ne-am fi consultat cu aliații europene. Am vorbit chiar eu cu patru-cinci miniștri de externe, după întâlnirea cu rușii. Am vorbit despre ce s-a întâmplat cu ei. Și înainte de întâlnire, și cu cei din G7, și în Uniunea Europeană, au mai fost întâlniri și la Munchen (la Conferința de Securitate, n.r.) Deci n-ar fi corect să spunem asta. Am vrut să ne dăm seama dacă-i interesează să găsim o cale de a pune capăt (războiului).

Marco Rubio: La pace nu se ajunge așa, pur și simplu. E nevoie de niște pași

Catherine Herridge: Și sunt interesați?

Marco Rubio: Vom afla. Le spun oamenilor că nu se ajunge la pace așa, pur și simplu. E o acțiune. Trebuie să urmezi niște pași. Vom vedea dacă cererile pe care le fac pentru oprirea războiului sunt maximaliste, sau nu. Și trebuie să vedem care sunt căile de a ajunge la pace și să le urmăm. Cred că oamenii sunt deconcertați în diplomație, dar vrem să punem capăt uciderii și vătămării a mii și mii de oameni și oamenii care fac asta de obicei sunt sărbătoriți.

Dacă era Vaticanul implicat, îi critica cineva? Și faptul că președintele SUA este implicat în găsirea de posibilități pentru pace trebuie sărbătorit și nu criticat. Dar asta e lumea în care trăim.

Catherine Herridge: Delegația SUA a arătat clar rușilor că nu există garanții cu privire la reținerea teritoriul anexat de la Ucraina?

Marco Rubio: Nu am intrat în elemente specifice de natură teritorială, pentru că nu acesta era scopul întâlnirii. Am vrut să ne dăm seama dacă sunt interesați de discuții despre pace sau nu. Și dacă da, putem începe un asemenea proces.

Ar fi o prostie să spunem că îi eliminăm pe ucraineni sau pe europeni. Nu poți face asta. Nu poți pune capăt războiului decât dacă ambele părți și ambele seturi de păreri sunt reprezentate. Rusii nu pot fi de acord cu o încetare a focului dacă nu sunt de acord Ucrainei.

Deci trebuie să fie lucrurile acceptate de ambele părți. La fel și cu europenii. Uniunea Europeană are propriile sancțiuni aplicate Rusiei. Chiar dacă am elimina sancțiunile noastre, ceea ce nu s-a discutat, și europenii ar trebui să ridice sancțiunile lor. Ca lucrurile să fie posibile, toată lumea trebuie să fie consultată la un moment dat. Dar încă n-am ajuns acolo.

Marco Rubio: Trump a fost foarte supărat pe Zelenski. Acordul privind mineralele este o garanție de securitate

Catherine Herridge: Care este semnalul că rușii chiar vor să obțină pace?

Marco Rubio: Nu pot să vă spun încă. Trebuie să ne dăm seama după atitudinea pe care o au mai departe. Am convenit doar să discutăm despre pace, să vedem ce oferă, care sunt concesiile pe care le pot face, ce vor să ia în considerare și ne vom da seama dacă se gândesc serios.

Catherine Herridge: Atunci când președintele Trump a spus că președintele Zelenski este un dictator pentru că nu au fost alegeri (în Ucraina, n.r.)

Marco Rubio: Cred că a fost foarte supărat și pe bună dreptate. Joe Biden avea frustrări legate de domnul Zelenski. Să nu uităm asta. Au fost articole de presă despre faptul că l-ar fi înjurat pentru că, în loc să mulțumească pentru ajutor, domnul Zelenski i-a spus ceea ce noi n-am făcut.

Și eu am fost supărat, pentru că am discutat cu președintele Zelenski. Domnul vicepreședinte Vance și cu mine am discutat despre minereuri și am explicat că vrem să încheiem un acord tip joint-venture, nu ca să furăm lucruri, ci pentru că este o garanție de securitate și vrem să lucrăm ca parteneri într-o încercare de a recupera o parte din banii alocați de contribuabili (americani, n.r.). Peste 200 de miliarde de dolari. Avem un interes clar în securitate Ucrainei și el a spus 'Da, sigur, vrem să facem acest acord, are sens, dar trebuie să treacă prin Parlament, trebuie să fie aprobat de parlamentul ucrainean'.

După două zile am citit că președintele Zelenski a spus 'Resping asta', dar nu asta s-a întâmplat la întâlnire. Așa ceva te supără, pentru că noi încercăm să-i ajutăm.

Președintele a arătat, nu că nu ne pasă de Ucraina, ci că ei sunt pe alt continent, și că nu există un efect direct asupra vieților americanilor. Ne pasă, pentru că există implicații pentru aliați și pentru lume și ar trebui să vedem că sunt și mulțumiri. Nu acuze la adresa președintelui și chestiuni legate de dezinformare, pentru că discuțiile acestea sunt contraproductive.

Nu trebuie să vă explic nici dumneavoastră, nici altora că președintele Trump nu acceptă așa ceva. El lucrează în mod transparent, vă va spune ce simte și arată un mesaj clar: vrea să lucreze la pace, pentru că îi pasă de Ucraina și speră că domnul Zelenski va fi un partener. Dacă apar un asemenea contra-mesaj și asemenea răspunsuri, lucrurile nu sunt productive.

Catherine Herridge: Care este cronologia? Când ar trebui să aibă loc o întâlnire între președintele Trump și președintele Putin?

Marco Rubio: Această temă a apărut în întâlnirea cu rușii. Nu se mai știe exact cine a propus, dar noi moi am spus că nu va fi o întâlnire până ce nu știm despre ce (anume)...Nu știu exact când va fi, sau dacă va fi mai târziu în acest an.

Trebuie să aibă o temă această întâlnire. Trebuie să știm ce vrem să obținem. Nu se fac întâlniri până ce nu știi la ce vrei să ajungi, ce evoluție vrei să înregistrezi. Deci asta depinde de evoluția pe care vrem s-o înregistrăm pentru a pune capăt războiului. Dacă reușim să facem asta, să încheiem un acord, trebuie să sărbătorim, pentru că președintele Trump ar fi cel care aduce pacea.

Catherine Herridge: De ce spuneți că e singurul lider global care face asta?

Marco Rubio: Alții au încercat și n-au reușit. Acum câțiva ani, mai multe țări europene nu au reușit. Nu s-au ajuns rezultate. Acum intrăm într-un alt an de război. Ce alt lider la scara mondială poate face asta și poate discuta cu Putn? Poate nici noi nu avem succes, dar suntem, deocamdată, singurii care, datorită președintelui Trump, putem încerca să discutăm.

Poate avem șanse de 1% sau de 90% însă el este singurul care poate intra în acest dialog și toată lumea trebuie să sărbătorească faptul că este dispus să facă asta încă de la începutul mandatului. Nimeni altcineva nu este dispus să facă asta.