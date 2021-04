Jurnalista Loredana Chimoiu, despre regulile la înmormântări: "Te marchează profund. Simţi vinovăție că nu ai putut face mai mult deși ai implorat, ai strigat"

Întrebată ce a simţit acetele pe baza cărora nu şi-a putut înmormânta creștinește mama, jurnalista Loredana Chimoiu a declarat că asemenea evenimente te marchează profund şi la final şimţi o profundă vinovăție că nu ai putut face mia mult deși ai implorat, ai strigat.

"Greu să spun ceea ce am simțit și, numai în cazul meu, în cazul tuturor, această boală înaintează atât de repede. Starea bolnavului se degradează în câteva zile și primești vestea cumplită că nu mai este.

În acel moment începe o adevărată nebunie, pentru că nu poți să duci la spital decât sicriul. Trebuie să îi rogi pe cei de acolo să îți primească, cel puțin în cazul meu așa a fost, o plasă cu niște haine pe care să o pună peste sac acolo, în sicriu lângă trupul neînsuflețit.

"Este foarte greu să descrii ce trăiești și rămâi fără îndoială marcat. Rămâi cu o rană adâncă în suflet, că nu ai putut să faci mai mult, deși a implorat, ai rugat pe toată lumea și ai spus și ai strigat.

Eu încă de la început am încercat să atrag atenția că, nu este normal ce se întâmplă. Am primit în perioada asta, de când am lansat în mediul online acea petiție, sute de mesaje povești absolut sfâșietoare".

Vorbeam azi dimineață cu o mamă care spunea că are o proteză, și atât de repede s-a mers cu cortegiul de la spital, că femeia nu a mai apucat să mai ajungă la cimitir. I s-a spus că în 8 minute trebuie să fie înmormântată persoana respectivă.

"Nu știu dacă domnul Vlad Voiculescu are habar prin ce au trecut 25.000 de familii.

Eu astăzi când l-am văzut mi-a fost silă. O spun cu toată responsabilitatea. Este incredibil ce se întâmplă! Eu abia aștept ordinul pe care îl va semna mâine, deşi putea să-l semneze astăzi pentru că fiecare minut contează.

Va putea omul familia, ruda celui decedat să ducă hainele la spital, să fie îngropat omul care pleacă definitiv așa cum și-a dorit? Ştiți bine că la noi există și o tradiție! Sunt atâția bătrâni care își cumpără haine, își pun acolo din pensia lor amărâtă bani deoparte.

Sunt tare curioasă cum va arăta acest ordin pentru că astăzi am auzit doar niște vorbe. Eu una nu mai cred absolut nimic. Eu vreau să văd negru pe alb ce scrie acolo", a conchis jurnalista Loredana Chimoiu.

Vlad Voiculescu, prins cu minciuna de reporterii Antena 3: "Acum vă cereţi scuze?"

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, că Ordinul de ministru nu prevede faptul că morții de COVID trebuie îngropaţi fără haine, în saci, demonstrând, astfel, că nu ştie ce prevede documentul.

Ce prevede Ordinul de ministru

"ART 7. Cadavrele contaminate ca urmare a infecției COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator, care au fost autopsiate, se îmbălsămează cu caracter obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infecției.

Aceste cadavre se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac".

Vlad Voiculescu: "Am preluat o informație greșită"

Ulterior, ministrul Sănătăţii a scris pe pagina de Facebook că a "preluat o informaţie greşită" şi şi-a prezentat scuze.

"Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze.

Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 "se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac".

Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi".

