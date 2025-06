VIDEO. Momentul spectaculos în care o tornadă se intersectează cu un curcubeu

Vânătorii de furtuni au postat pe rețelele sociale imagini cu fenomenul, alături de reacțiile lor la această „tornadă unică în viață”.Foto: captură Antena 3 CNN

O tornadă uriașă s-a format la data de 16 iunie în apropiere de orașul Dickens din statul american Nebraska. Vânătorii de furtuni au surprins imagini dramatice cu tornada, de la o distanță foarte mică, inclusiv momentul în care aceasta s-a intersectat cu un curcubeu.

Tornada, care a fost, potrivit relatărilor, la sol timp de peste o jumătate de oră, a fost descrisă de vânătorii de furtuni drept „tornada anului”. Connor McCarty este unul dintre cei care au reușit să se apropie suficient de mult de ciclon încât să surprindă inclusiv momentul în care aceasta s-a intersectat cu un curcubeu. A postat imaginile pe rețeaua socială X.

Tornado of the year earlier this evening near Dickens, Nebraska. We were on this cyclic tornadic supercell from the first initial updraft until the weakening process 4 hours later. This is a lifetime type tornado for us! #NeWx #Tornado pic.twitter.com/xrTOpeSPwI — Connor (@23cmcpadres) June 17, 2025

„Tornada anului, mai devreme în această seară, în apropiere de Dickens, Nebraska. Am urmărit această supercelulă tornadică ciclică de la primul curent ascendent inițial până la procesul de slăbire. Aceasta este genul de tornadă pe care o vezi o dată în viață”, a scris McCarty într-o postare pe X din 16 iunie.

Tornada a început inițial ca un vârtej de praf la sol, la aproximativ 4 mile est de Dickens, de-a lungul autostrăzii 23, înainte de a deveni o tornadă supercelulară, potrivit Serviciului Național de Meteorologie, citat de USA Today.

„Tornada s-a deplasat lent spre sud pe o distanță de 3 mile în următoarele 45 de minute, înainte de a se disipa la 4 mile est-sud-est de Dickens”, au transmis meteorologii.

This afternoon in south-central Nebraska near Dickens, several storm chasers documented this slow moving, photogenic tornado for over 45 minutes. Here are the perspectives from Paige Berdomas and Bryce Shelton, StormRunner Media, and Freddy McKinney! #NEwx @tornadopaigeyy,… pic.twitter.com/ggR7wQMG1z — RadarOmega (@RadarOmega) June 17, 2025

Autoritățile americane au anunțat că nu au existat răniți în urma tornadei și daunele provocate de fenomen au fost minime.