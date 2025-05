Dezastru la ceremonia de lansare a unui distrugător de război de 5.000 de tone, în Coreea de Nord. Kim Jong Un, furios

Un „accident grav” a avut loc în timpul unei ceremonii de lansare la apă a unei nave de război nord-coreene, a anunţat joi agenţia oficială de presă a ţării, liderul Kim Jong Un făcând referire la un „act criminal”.

Miercuri, în timpul unei ceremonii de lansare a unui distrugător de 5.000 de tone în oraşul port Chongjin din nord-estul ţării, a avut loc „un accident grav”, a declarat agenţia oficială de presă KCNA.

