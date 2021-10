Primele imagini cu Alec Baldwin, imediat după ce a ucis accidental un om, pe platourile de filmare

Una dintre imagini îl înfățișează pe actor supărat, vorbind la telefon, ținând într-o mână o mască sanitară.

”Alec Baldwin supărat, după ce a fost audiat în cazul morții prin împușcare a unui membru al echipei, în timpul filmărilor unui nou film în NM. Se presupune că Baldwin a tras cu pistolul „recuzită”. Nu au fost depuse acuzații”, scrie Rock Folbaum pe o rețea socială.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi