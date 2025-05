Blackout în Franța. Pana ar fi fost provocată de un foc pus intenționat. Sunt afectate 160.000 de locuințe și Festivalul de la Cannes

O pană de curent majoră în sudul Franței a lăsat, sâmbătă, aproximativ 160.000 de locuințe fără electricitate și a afectat orașul Cannes, care găzduiește în prezent festivalul internațional anual de film, relatează CNN.

Pana de curent a început în jurul orei locale 10:00, potrivit unui anunț făcut pe X de operatorul de transport energetic RTE.

Instituția a precizat că echipele sale lucrează pentru a restabili alimentare cu electricitate cât mai repede posibil.

„Analizăm probabilitatea ca un incendiu să fi fost declanșat deliberat”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Jandarmeriei Naționale franceze.

Nu au fost efectuate încă arestări în legătură cu pana de curent, a adăugat acest oficial.

Sâmbătă este ultima zi a Festivalului de Film de la Cannes din acest an.

