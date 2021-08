Blestemul Titanicului lovește din nou: Un aisberg s-a prăbușit într-un muzeu, lăsând în urmă mai mulți răniți

Blestemul RMS Titanic a lovit din nou - de data aceasta nu în mijlocul nordului Atlanticului, ci la atracția Muzeului Titanic din Tennessee.

Un perete de gheață, reprezentând aisbergul care a provocat scufundarea navei „de nescufundat” în 1912, s-a prăbușit luni la muzeul din Pigeon Forge.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, proprietarii atracției Titanic au spus: „Zidul nostru de aisberg s-a prăbușit și a rănit trei invitați, care au fost duși la spital. În acest moment, nu știm amploarea rănilor lor, iar gândurile și rugăciunile noastre continuă să fie alături de toți cei care au fost afectați”.

Muzeul a fost închis o perioadă, dar s-a redeschis marți dimineață, fără aisberg.

„Peretele aisbergului nu există în prezent, iar zona afectată a fost blocată, deocamdată. Anticipăm că va dura cel puțin patru săptămâni până când icebergul va fi reconstruit ”, au spus proprietarii Mary Kellogg Joslyn și John Joslyn.

Peretele de gheață, descris anterior ca fiind de aproximativ 4,6 x 8,5 metri, consta din gheață reală pe care vizitatorii o puteau atinge.

Departamentul de poliție Pigeon Forge a investigat incidentul și a declarat că prăbușirea pare a fi accidentală.

Muzeul își desfășoară propria investigație.

Muzeul susține că imensa sa replică în aer liber a Titanicului este una dintre cele mai mari atracții din întreaga lume.

