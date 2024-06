Cadouri între dictatori. Kim Jong Un i-a dăruit lui Putin doi câini

Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a dăruit preşedintelui rus Vladimir Putin o pereche de câini din rasa locală Pungsan, a relatat joi agenţia de presă de stat KCNA, citată de Reuters, potrivit Agerpres.



În imagini difuzate de televiziunea de stat, Kim şi Putin pot fi văzuţi privindu-i pe cei doi câini, care sunt legaţi de un gard acoperit cu trandafiri.

For Putin, A Pair Of Dogs As Gift From Kim Jong Un During North Korea Tour https://t.co/jBXqXErX3s