Bogdan Ivan spune că a întrebat serviciile de informații despre ONG-urile de Mediu care blochează proiectele energetice

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit la Antena 3 CNN despre ONG-urile care au contestat diverse proiecte energetice şi care, ulterior, s-au dovedit că aveau interese economice. El a afirmat că a cerut "informaţii foarte clare structurilor de intelligence din România pe aceste lucruri", iar "la o parte am primit răspuns, la o parte nu".

"Au fost contestații depuse de către niște ONG-uri care au considerat că respectivele zone sunt în pericol din punct de vedere al mediului, iar instanțele au dat suspendări ale acordului de mediu. Orice decizie a unei instanțe este executorie.

Ce pot să vă spun sigur este că am scris foarte des și am cerut informații foarte clare structurilor de intelligence ale României pentru aceste lucruri. La o parte am primit răspuns, la o parte nu. Nu divulg lucruri pe care nu am voie să le divulg", a spus ministrul Economiei, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Legat de importul de energie, Ivan a subliniat că "nu mai suntem în postura de a ne plânge în Guvern" şi că "interesul statului este să aibă capacități de producție" pentru a ne acoperi producţia internă.

"Pot să vă spun doar atât: este evident că, atunci când ești pe deficit energetic și nu poți să-ți acoperi producția internă la un cost de 250–300 de lei/MWh și imporți la 2.000 de lei, e clar că, în momentul de față, noi nu mai suntem în postura de a ne plânge în Guvern și vrem să găsim soluții.

În momentul de față, interesul statului este să aibă capacități de producție, și voi face tot ce pot, folosindu-mă de legislație, pentru ca proiecte energetice importante, de la hidro până la nuclear, să poată fi făcute în România. Nu o să stau să mă plâng că nu pot să fac ceva, ci o să arăt cum pot să rezolv aceste probleme", a subliniat Ivan.

El a spus că, pentru centralele 3 şi 4 de la Cernavodă, "pentru a nu pierde timp pentru avizele şi autorizaţiile care ne vor lua cam 18 luni", s-a pornit în paralel, "pe lângă studiile tehnice și toată zona de construcție" şi "pregătirea pentru avize și documentele necesare pentru modificarea legislativă acolo unde avem nevoie să scurtăm termene".

"Deja am rezolvat Cernavodă — este un exemplu în care am mers înainte, am avut suportul Ministerului Mediului. Pentru centralele 3 și 4, am pornit, pentru a nu pierde timp pentru avizele şi autorizaţiile care ne vor lua cam 18 luni, pe lângă studiile tehnice și toată zona de construcție, și pregătirea pentru avize și documentele necesare pentru modificarea legislativă acolo unde avem nevoie să scurtăm termenele care ne lungesc luni de zile. Am o echipă foarte bună, lucrez cu companiile ca să rezolvăm probleme, nu să mă plâng", a afirmat el.