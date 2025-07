Șeful Agenției Antidrog, despre Festivalul "Beach, Please!": Nu am văzut hoarde de adolescenţi intoxicaţi

Rareș - Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Sursa foto: Facebook /@Secretariatul General al Guvernului & @Beach, Please Festival

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în domeniul Drogurilor şi Adicţiilor, Rareş - Petru Achiriloaie, a declarat că nu a văzut "hoarde" de consumatori de substanţe interzise la Festivalul "Beach, Please!", aşa cum s-a prezentat în spaţiul public. La evenimentul organizat pe malul Mării Negre a existat o aşa-numită "zonă sigură", unde mai mulţi adolescenţi s-au prezentat cu atacuri de panică sau anxietate.

"A fost foarte interesant. În dublu, de exemplu, pentru mine a fost şi primul festival la care am participat şi iată primul festival la care a participat Agenţia, deci ne-am făcut cumva botezul împreună. Am încercat să mergem cu un concept prietenos, cu un concept de reducere a riscurilor aproape de tineri, aproape de oameni (...) Am vrut să fie foarte clarul cu ce ne ocupăm în Zona de siguranţă", a declarat Rareş - Petru Achiriloaie, vineri seară, într-o emisiune TV.

Potrivit declaraţiilor şefului Agenţiei Antidrog a fost vorba de un proiect pilot organizat în colaborare cu Asociaţia Caravana cu Medici. În Zona de Siguranţă s-au prezentat adolescenţi cu atacuri de panică sau cu anxietate.

"Am avut mulţi tineri care au venit, spre exemplu, cu atacuri de panică sau cu anxietate sau au simţit nevoia să vorbească cu un specialist, cu un psiholog pentru diverse probleme sau situaţii pe care le trăiesc atunci sau în trecutul lor. Şi au găsit deschiderea asta la noi. Asta îmi place la actuala generaţie foarte tenără. Sunt foarte deschişi", a mai povestit Rareş - Petru Achiriloaie în cadrul interviului oferit în această seară.

Specialistul a mai precizat că nu au fost "hoarde" de adolescenţi care au consumat droguri. Şi organizatorul Festivalului "Beach, Please!", Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly în mediul online, a reacţionat la câteva zile de la eveniment în legătură cu toate criticile apărute.

"Ceea ce pot să vă spun eu este că am stat în festival eu, personal, alături de colegii mei, până la şase dimineaţa şi spre deosebire de percepţia publică, poate, care s-a creat cu privire la acest festival sau cu privirea la această generaţie, nu am văzut hoarde de adolescenţi intoxicaţi, nu am văut foarte mulţi tineri care au vrut să le fie foarte rău acolo la faţa locului. Din contră, au fost civilizaţi, politicoşi cu noi până dimineaţa târziu şi chiar am apreciat asta. Dar acest comportament de consum este clar că există la festivaluri", a precizat Rareş - Petru Achiriloaie în timpul declaraţiilor.

Însă, el a subliniat că numărul de consumatori, "raportat la câţi oameni au fost acolo, este mic". Festivalul "Beach, Please" a fost organizat la începutul lunii, între 9 şi 13 iulie.

Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA) împreună cu Asociaţia "Caravana cu Medici" a participat pentru prima dată cu un proiect comun – The Safe Zone – la un festival de mare anvergură din România. În cele cinci zile de festival, medicii, psihologii şi voluntarii Autorităţii au interacţionat cu mii de participanţii la Festivalul "Beach, Please!", prin tururi mobile de informare şi sesiuni de prevenţie a consumului de substanţe.