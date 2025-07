Scandalul „clădirii fantomă” a Ministerului Economiei. Ivan și Miruță, confruntare în direct: Ordinul de evacuare nu se dă cu porumbei

Radu Miruță și Bogdan Ivan, la audierile din Parlament. Foto: INQUAM Photos:George Călin

Bogdan Ivan, fost ministru al Economiei și actual ministru al Energiei, și Radu Miruță, noul ministru al Economiei, au vorbit vineri seara, în direct la Antena 3 CNN, despre scandalul legat de clădirea ocupată ilegal din patrimoniul ministerului. Miruță susține că firma care folosește spațiul invocă un așa-zis incubator de afaceri însă acea entitate nu a avut niciodată statut legal. Ivan a numit situația „o nesimțire cât casa” și a subliniat că statul are „instrumente limitate” pentru a recupera astfel de bunuri. Fostul ministru al Economiei spune că ales să atace situația în instanță și să urmeze „varianta hard”.



Radu Miruță a explicat că imobilul este în proprietatea legală a Ministerului Economiei, că există o Hotărâre de Guvern din 2012 care atestă acest lucru, însă nu era înregistrat în inventarul oficial al ministerului până recent, adică nu figura în mod activ în gestiunea administrativă, ca activ al instituției.

El a mai adăugat că imobilul a fost trecut în evidențele ministerului abia în dimineața în care a apărut în presă cazul ocupării ilegale.

Mai mult, societatea privată care ocupă clădirea ar fi încheiat un contract de închiriere în baza unui incubator de afaceri care, potrivit ministerului, nu a existat legal niciodată.

„Important e ca Guvernul, indiferent din cine e compus, să facă toate demersurile pentru ca acea clădire să revină. Dacă domnii miniștrii au găsit această clădire și au acționat cum au considerat, e alegerea domniei lor. Eu cum am găsit clădirea, am observat că nu este în inventar, am denunțat contractul și s-au făcut demersurile în instanță de evacuare. Evident că omul ăla nu pleacă pe vorbe.

Ordinul de evacuare se dă cu instanța judecătorească, nu se dă prin porumbei, pentru că omul nu pleacă de bună voie, după cum am văzut.

Nu se poate ca un ministru să fie îngenunchiat că un om nu vrea. Dacă nu vrea, nu poți să tragi de el, ci există executori care se duc după ce o instanță decide că se poate întâmpla asta. Plângerea penală este pentru răspunderea penală, pentru evacuare s-a denunțat unilateral contractul, care de 18 ani spunea că nimeni nu a venit să spună că îl întrerupe și s-a făcut procedura prin instanță de evacuare, nu prin notificare trimisă de la minister.

Hotărârea de Guvern din 2012 este cea care arată că Ministerul Economiei este în proprietatea acestei clădiri. Mai mult decât atât, acel om invocă un incubator de afaceri care ar fi fost în 2005, care îi dădea dreptul să facă acel contract. Ministerul Economiei spune că acea firmă care se autointitulează incubator de afaceri, nu a deținut niciodată statutul de incubator de afaceri.

Eu vă spun că nu a fost băgat (n.red. spațiul) în inventar. A fost băgat în dimineața în care a apărut acest scandal după ce am insistat. Realitatea este că sub diverse motive, omul ăla ocupa o clădire și o închiria în numele lui. Nu se va mai întâmpla”, a declarat Radu Miruță, în direct la Antena 3 CNN, în emisiunea Exces de Putere.

Bogdan Ivan: Eu am aplicat varianta „hard” a h ârtiilor

Fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, spune că situația este „o nesimțire cât casa”, iar statul trebuie să-și apere drepturile până la capăt. Acesta a explicat că a ales să atace situația în instanță și să urmeze „varianta hard”, care implică intervenția jandarmilor pentru evacuarea celor care ocupă ilegal clădirea.

„Este o nesimțire cât casa și, din păcate, instrumentele pe care le are statul sunt limitate. Vorbesc foarte pragmatic: eu am aplicat varianta „hard” a hârtiilor, adică am deschis o acțiune în instanță, care vine cu jandarmii și îi evacuează pe oamenii aceia.

Am ales două căi diferite, dar cu același scop. Este anormal, incorect și injust față de statul român, iar statul trebuie să își apere drepturile.

Abateri de genul acesta sunt cu nemiluita. La începutul anului am prins în bugetul Ministerului Economiei o sumă de două milioane de lei pentru a realiza o expertiză juridică și cadastrală a tuturor imobilelor deținute, precum și a tuturor companiilor la care ministerul este autoritate tutelară, astfel încât să facem ordine și să știm exact ce aparține statului. Într-un termen atât de scurt nu poți să le faci pe toate.

Ministerul acesta s-a format și reformat de vreo șapte ori în ultimii 12 ani: ba IMM, ba Turism, ba Digitalizare, ba Economie. E vremea să facem curățenie. Curtea de Conturi îți oferă informații, dar tu, ca autoritate, trebuie să faci cadastrare, să faci expertiză.

Discuțiile și explicațiile puerile nu mai țin. De aceea am trimis Corpul de Control să lămurească aceste lucruri și am trimis toate documentele în instanță, ca să obținem o decizie definitivă”, a declarat Bogdan Ivan, în direct la Antena 3 CNN.

De asemenea, actualul ministru al Economiei spune că acum se așteaptă o decizie judecătorească pentru evacuare.

„Am vorbit cu executorul și așteaptă o decizie a instanței. Durează între 5 și 30 de zile”, a adăugat Radu Miruță.

Cum a fost descoperită clădirea închiriată ilegal

Radu Miruţă a anunțat, în urmă cu câteva zile, că a descoperit „cu stupoare” că ministerul pe care îl conduce deține în București o clădire cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme.

„Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1500 de metri pătrați, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, aţi citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii, în timp ce alții încasau bani frumoși. Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Dar lucrurile nu mai pot continua așa", a scris Miruță pe Facebook.

„Clădirea fantomă” de la Ministerul Economiei, care era închiriată ilegal de o asociație unor privați, a fost descoperită după ce pe masa lui Miruță a ajuns o solicitare pentru închirierea unor birouri pentru angajații care nu au unde să lucreze.