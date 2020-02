Cinci persoane ucise într-un atac armat cumplit la locul de muncă. Ucigașul abia fusese concediat

„Un asasin oribil a deschis focul la fabrica de bere Molson Coors, luând viaţa a cinci persoane, rănind altele, unele fiind în stare gravă”, a anunțat preşedintele Donald Trump în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

„Este un lucru groaznic. Groaznic. Gândurile noastre sunt alături de locuitorii din Wisconsin şi de familiile victimelor”, a mai spus el.

Polițiștii din Milwaukee, cel mai mare oraș din statul Wisconsin, au transmis că fost vorba de un eveniment foarte grav și le-au cerut locuitorilor să evite zona respectivă.

Potrivit presei străine, autorul atacului era un fost angajat al fabricii respective de bere și abia fusese concediat, existând suspiciuni că acesta ar fi fost motivul pentru care a recurs la gestul șocant.

Swat teams still arriving outside the Miller Coors plant in Milwaukee. Sources confirm 5 dead after gunman opened fire in the brewery of the plant this afternoon. @cbschicago pic.twitter.com/fXdfgKjts2