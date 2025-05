Doi soți care și-au construit cu 1,2 milioane € casa visurilor lor sunt obligați acum să o demoleze: „Nu ne dați afară, în stradă”

Jeremy și Elaine Zielinski și casa lor FOTO: Facebook

Doi soți care și-au construit o casă de 1,2 milioane de euro în locul unei clinici de reproducere cabalină sunt acum obligați să-și dărâme locuința, pentru că au încălcat legislația privind urbanismul.

Jeremy și Elaine Zielinski primiseră autorizație de construcție pentru un centru de colectare a materialului seminal de la armăsari, cu două etaje, un laborator și un mic apartament la etaj pentru angajați.

Însă, în loc de asta, cei doi au transformat clădirea într-o casă cu trei dormitoare, amplasată pe un teren de 7 hectare, în Great Abingdon, Cambridgeshire, Anglia.

Consiliul local le-a cerut celor doi să demoleze clădirea în 2023, după ce a aflat că proprietatea era folosită ca locuință de familie, potrivit msn.com.

Familia Zielinski a făcut apel la această decizie, argumentând că măsura este excesivă și că proprietatea ar putea fi readusă la destinația aprobată inițial.

Însă acum un inspector de urbanism le-a respins apelul, spunând că cei doi „au construit o locuință încă de la început”.

Elaine a declarat ulterior pentru presă că ea și soțul ei nu știau că încalcă legea.

Femeia în vârstă de 79 de ani a spus: „Vrem să rămânem să locuim aici. Este o casă caldă și confortabilă. O iubesc. Nu are sens să o dărâmăm. Nu vreau să ajung să locuiesc într-o rulotă. Dacă vom fi dați afară, va trebui să ne bazăm pe ajutorul statului. Nu am fi construit această casă și nu am fi investit toți banii noștri dacă nu am fi crezut că este complet legal”.

Soțul ei, în vârstă de 73 de ani, fost manager de marketing la The Injured Jockeys Fund, care acum livrează medicamente la domiciliu pentru o farmacie, a adăugat: „Nu am mai avut un somn liniștit de ani de zile și, din momentul în care am primit prima vizită din partea oficialilor consiliului, viața noastră a devenit nesigură. Am pierdut 1 milion de lire peste noapte din cauza acestei decizii. Dacă am putea avea o clinică de material seminal pe acest teren, ar valora cel puțin 1 milion de lire.”

Familia Zielinski a cumpărat o casă cu o anexă pe un teren de 7 hectare cu 100.000 de lire sterline în 1986.

În 2014, au primit autorizație de la consiliul districtual South Cambridgeshire pentru o afacere rurală cu zonă de recepție, birou, chicinetă, laborator, vestiar și toaletă la parter, iar la etaj două dormitoare cu băi proprii.

Însă inspectorul de urbanism Chris Preston a constatat că proprietatea are un „aspect clar rezidențial”, incluzând o bucătărie cu insulă, mobilier și electrocasnice de uz casnic, zonă de dining, living și birou.

Familia Zielinski crede că un vecin invidios i-a denunțat.

În documentele depuse la Inspectoratul de Urbanism, au susținut că restricțiile din pandemie le-au dat peste cap planurile de afaceri pentru clinică și au fost nevoiți să transforme proprietatea în locuință, continuând totodată afacerea pe teren.

Preston le-a respins apelul, concluzionând că imobilul a fost construit ca locuință de la bun început, nu transformat ulterior din laborator și apartament.

El a adăugat că există „foarte puține dovezi că afacerea de colectare și analiză a materialului seminal de armăsar ar fi funcționat vreodată la un nivel notabil”.

Luând în considerare afirmația soților Zielinski că vor rămâne fără locuință dacă imobilul va fi demolat, Preston a concluzionat: „Având în vedere încălcarea clară și flagrantă a politicii de urbanism și prejudiciul asociat, consider că interferența cu drepturile omului ale apelantului și ale soției sale este proporțională în acest caz”.

Cuplul caută acum consultanță juridică pentru a vedea dacă poate anula decizia – altfel, clădirea trebuie demolată în termen de 12 luni.

Jeremy a adăugat: „Dacă am încălcat regulile, nu am știut toate consecințele. Nu am primit niciun sfat de la autorități pe parcurs... Nu ne dați afară, în stradă.”