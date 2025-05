Rusia a doborât peste 200 de drone lansate din Ucraina. Unele au ajuns în apropiere de Moscova

Cel puţin 238 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv unele care se apropiau de Moscova. Foto: Getty Images

Cel puţin 238 de drone ucrainene au fost doborâte miercuri deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv unele care se apropiau de Moscova, unde aeroporturile din zona capitalei au fost închise pentru scurt timp, potrivit Ministerul rus al Apărării. Ucraina a susţinut că a lovit o fabrică ce produce componente electronice pentru industria militară rusă, scrie Agerpres.



Potrivit ministerului rus, majoritatea dronelor au fost doborâte în regiunile învecinate cu Ucraina, dar mai multe drone s-au apropiat de capitala Moscova. Atacul ucrainean, unul dintre cele mai ample de la începutul războiului, a fost lansat în cursul dimineţii şi a continuat până după-amiaza, între orele 11:30 şi 15:00 (ora Moscovei) fiind doborâte 34 de drone ucrainene, mai afirmă Ministerul rus al Apărării.



Statul Major ucrainean spune că a lovit în regiunea rusă Oriol, din partea de vest a Rusiei, o fabrică de semiconductori, care este un furnizor de componente electronice folosite de industria militară rusă în producţia de diferite echipamente militare, respectiv rachete, avioane de vânătoare, tancuri etc.



Această fabrică este una dintre cele mai importante din complexul militar-industrial rus, "în pofida sancţiunilor internaţionale produce aproximativ trei milioane de unităţi pe an şi are circa 700 de angajaţi" şi furnizează componente către cel puţin 19 fabrici, inclusiv pentru cele care produc avioanele Sukhoi, rachetele Iskander, Kinjal şi Kh-101, precum şi tancurile T-72B3 şi T-90M, mai afirmă Statul Major ucrainean, care susţine că zece drone au lovit respectiva fabrică.



Războiul din Ucraina a devenit şi un teren al inovaţiei în domeniul dronelor, ambele tabere folosind roiuri de drone pentru atacuri în spatele liniei frontului pentru a perturba instalaţiile de producţie şi logistica inamicului.



Rusia şi Ucraina au încercat fiecare să achiziţioneze şi să dezvolte noi tipuri drone, să le folosească în moduri inovatoare şi de asemenea să caute noi modalităţi de a le doborî, prin tactici care merg de la simpla utilizare a armelor uşoare până la bruiajul electronic.



Soldaţii recunosc că sunt îngroziţi de aceste drone, iar ambele tabere au folosit în propaganda lor de război imagini macabre cu atacuri ucigaşe executate cu ajutorul dronelor.



Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării a mai susţinut miercuri că forţele sale înaintează în puncte cheie de-a lungul frontului, iar bloggerii militari ruşi afirmă că armata rusă a străpuns liniile ucrainene dintre oraşele Pokrovsk şi Kostiantinivka, în regiunea Doneţk din estul Ucrainei.