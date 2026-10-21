Compromis-surpriză între SUA și Iran: Bani din cele 6 miliarde de dolari înghețate, în schimbul accesului AIEA la siturile nucleare

Această imagine satelitară publicată de Maxar Technologies pe 15 iunie 2025 prezintă instalațiile nucleare Natanz (Instalațiile Nucleare Shahid Ahmadi Roshan), lângă Ahmadabad, Iran, după atacurile aeriene din 15 iunie 2025. Foto: Profimedia Images

Statele Unite și Iranul ar fi răspuns pozitiv unei noi propuneri de compromis pregătite de Qatar și Pakistan, care încearcă să readucă cele două țări la masa negocierilor și să evite o nouă escaladare militară. Planul prevede ca Teheranul să primească dobânzile generate de aproximativ 6 miliarde de dolari din fonduri iraniene înghețate în băncile din Qatar, iar Iranul să permită inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să viziteze instalațiile sale nucleare, potrivit Al-Araby Al-Jadeed.

Publicația arabă citează surse apropiate eforturilor de mediere, care susțin că propunerea are acordul Statelor Unite și că Iranul și-ar fi dat, de asemenea, acceptul preliminar.

Planul a fost dus marți la Teheran de comandantul armatei pakistaneze, feldmareșalul Asim Munir, aflat în Iran în fruntea unei delegații de oficiali.

Potrivit surselor Al-Araby Al-Jadeed, partea financiară reprezintă doar un răspuns parțial la cererea Teheranului de a-i fi restituite activele înghețate. Iranul ar urma să primească dobânzile acumulate pentru fondurile de aproximativ 6 miliarde de dolari aflate în băncile din Qatar, nu neapărat acces la întreaga sumă.

În schimb, Teheranul ar fi acceptat o vizită confidențială și neanunțată a inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare iraniene.

Deocamdată, însă, Washingtonul și Teheranul nu au anunțat oficial un astfel de acord.

Iranul menține public o poziție dură

În timp ce sursele implicate în mediere vorbesc despre un posibil compromis, declarațiile publice ale liderilor iranieni rămân mult mai ferme.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian i-a transmis lui Asim Munir că Statele Unite trebuie mai întâi să renunțe la presiuni, amenințări și sancțiuni înainte ca Teheranul să accepte reluarea negocierilor. Și alți oficiali iranieni au repetat că Washingtonul trebuie să îndeplinească mai multe condiții înainte de revenirea la masa discuțiilor. Reuters confirmă că Iranul a transmis delegației pakistaneze că nu va negocia cu SUA până când aceste cerințe nu sunt îndeplinite.

Printre cerințele Teheranului se numără ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor iraniene de petrol și încetarea blocadei porturilor sale. Iranul a mai insistat că materialele nucleare îmbogățite vor rămâne pe teritoriul țării.

Vizita lui Munir are loc în timp ce Qatarul și Pakistanul încearcă să reducă diferențele dintre cele două părți și să împiedice reizbucnirea conflictului. Reuters a relatat că discuțiile de marți dintre comandantul armatei pakistaneze și conducerea iraniană au avut tocmai rolul de a încerca relansarea eforturilor diplomatice.