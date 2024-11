Coreea de Nord a testat cea mai puternică racheta baltistică intercontinentală de până acum. Kim Jong Un a urmărit momentul

Coreea de Nord a anunțat că a testat o nouă rachetă balistică intercontinentală cu combustibil solid, care ar fi cea mai avansată din arsenalul său, relatează Agerpres.

Testul a avut loc joi, iar anunțul lansării a fost făcut vineri agenția de stat nord-coreeană KCNA.

Testarea rachetei balistice intercontinentale Hwasong-19 a fost supravegheată de liderul nord-coreean Kim Jong Un, care, potrivit KCNA, "și-a exprimat o mare satisfacție" după lansarea cu succes.

În fotografiile difuzate de KCNA, liderul nord-coreean, îmbrăcat într-o haină de piele neagră, apare lângă dispozitivul balistic.

Hwasong-19 este o rachetă intercontinentală cu combustibil solid. Rachetele cu combustibil solid sunt mai ușor de transportat și pot fi lansate mai rapid decât cele cu combustibil lichid.

Această lansare a demonstrat că "dezvoltarea şi fabricarea sistemelor pentru transportul încărcăturilor atomice sunt absolut ireversibile" în regimul lui Kim Jong Un, care nu va renunța niciodată la programul de consolidare a capacităților sale nucleare, a scris KCNA.

