Criza benzinei lovește din nou Rusia după un nou val de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor

2 minute de citit Publicat la 14:08 09 Noi 2026 Modificat la 14:08 09 Noi 2026

În cel mai recent atac, Ucraina a lovit în cursul nopții de duminică spre luni a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia. FOTO: Profimedia Images

Criza de combustibil a revenit în cel puțin șase regiuni din Rusia, au anunțat oficiali și presa rusă, după ce atacurile ucrainene asupra a cel puțin opt rafinării importante de petrol în ultimele două săptămâni au readus în atenție riscul ca șoferii să fie nevoiți să stea din nou ore întregi la cozi în benzinării, potrivit Reuters.

Ucraina a intensificat puternic atacurile asupra rafinăriilor rusești după 30 octombrie, când un așa zis armistițiu energetic dintre Kiev și Moscova, anunțat de președintele american Donald Trump, nu a mai intrat în vigoare.

În cel mai recent atac, Ucraina a lovit în cursul nopții de duminică spre luni a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, situată în orașul Kirishi, din nord-vestul țării, a anunțat luni guvernatorul Alexander Drozdenko.

Întreruperea lanțurilor de aprovizionare

Astfel de atacuri afectează capacitatea Rusiei de a produce benzină și motorină, alimentând îngrijorările privind aprovizionarea internă cu combustibil și complicând, eventual, un acord între președintele rus Vladimir Putin și Trump privind exporturile de motorină rusească pe piețele internaționale și în Statele Unite.

Conducătorul regiunii Karelia, din nord-vestul Rusiei, a anunțat duminică introducerea unor restricții privind vânzarea combustibilului în benzinăriile de pe autostrăzi. Achizițiile au fost limitate la 30 de litri de benzină și 50 de litri de motorină. Vânzarea combustibilului în canistre a fost suspendată complet, a precizat acesta.

„Sunt pe deplin conștient că aceste restricții pot provoca neplăceri atât locuitorilor republicii, cât și antreprenorilor noștri, a căror activitate depinde de logistică. Cu toate acestea, în circumstanțele actuale, aceste măsuri sunt necesare”, a scris guvernatorul Kareliei, Artur Parfenchikov, pe Telegram.

„Prioritatea noastră principală în acest moment este să prevenim cumpărăturile de panică, să asigurăm distribuirea uniformă a combustibilului și să menținem funcționarea stabilă a tuturor benzinăriilor, pentru a evita întreruperile.”

Măsuri de raționalizare

El a precizat că măsurile, pe care le-a descris drept temporare, sunt introduse în benzinăriile controlate de cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft (ROSN.MM), și că autoritățile lucrează pentru a restabili cât mai rapid posibil aprovizionarea normală.

Autoritățile din Buriatia, în estul Siberiei, au anunțat că benzinăriile Rosneft din capitala regională, Ulan-Ude, au impus aceleași limite de vânzare, în timp ce și regiunea învecinată Zabaykalsky a raportat restricții.

Restricții privind vânzările au fost semnalate și în regiunile Nijni Novgorod, Arhanghelsk, Penza și Krasnoiarsk.

Rusia a introdus restricții similare în numeroase regiuni în această vară, după ce un val anterior de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor s-a suprapus cu perioada de vârf a cererii sezoniere.

Aceste penurii au determinat autoritățile să reintroducă restricțiile privind exporturile de benzină, iar în iulie au fost impuse limitări și asupra vânzărilor de motorină în străinătate.