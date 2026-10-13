Reuters: Primul semn al „armistițiului energetic” anunțat de Trump. Rusia s-a abținut și nu a mai lovit obiective energetice ucrainene

Rușii au bombardat mai multe regiuni din Ucraina. Foto: Serviciile de urgență ucrainene

Rusia pare să se fi abţinut de la lovirea infrastructurii energetice ucrainene marţi pentru prima oară de la anunţul preşedintelui american Donald Trump din weekend privind un "armistiţiu energetic" între cele două ţări, deşi forţele ruse au efectuat lovituri combinate cu rachete şi drone asupra unor obiective legate de transport şi logistică în mai multe localităţi din Ucraina în cursul nopţii trecute, relatează Reuters, citând un bilanţ al Ministerului rus al Apărării.

Printre ţintele vizate în noaptea de luni spre marţi, ministerul rus nu menţionează instalaţii energetice ucrainene, scrie Reuters, preluată de Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, întrebat despre armistiţiul energetic, a spus doar că contactele continuă, dar a refuzat să ofere detalii. Totuşi, o rachetă a căzut la puţin peste un kilometru de o centrală care furnizează încălzire pentru o mare parte a oraşului Liov, din vestul ţării.

Anunţul lui Trump de duminică privind încetarea focului a venit la două zile după ce acesta a anunţat un acord cu (Vladimir) Putin care a dus la ridicarea sancţiunilor americane asupra exporturilor ruseşti de motorină, permiţând astfel Rusiei să furnizeze aproape 2 milioane de tone metrice de motorină, măsură menită să reducă preţurile combustibilului în SUA.

Reuters şi alte media au relatat că oficiali americani ar fi ameninţat că vor sista schimbul de informaţii şi vânzările de armament către Ucraina dacă Kievul nu încetează atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat marţi că Ucraina nu a lovit în ultimele două zile rafinăriile ruseşti, de când Donald Trump a anunţat încetarea focului, însă Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice şi critice ucrainene imediat după anunţul "armistiţiului". Luni, Rusia a lovit şase obiective energetice ucrainene.

Nu este clar dacă Rusia a evitat în mod deliberat să ţintească infrastructura energetică ucraineană în noaptea de luni spre marţi, notează Reuters.

Trump spune că atacurile ucrainene au dus la scumpirea motorinei

Trump a pus în mod repetat pe seama atacurilor ucrainene - care au determinat Moscova să suspende exporturile de motorină - creşterea bruscă a preţurilor la motorină în SUA în acest an, o problemă spinoasă pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului pentru Congres, programate peste trei săptămâni. Totuşi, majoritatea analiştilor afirmă că războiul lui Trump din Iran a avut un impact mult mai mare asupra creşterii preţurilor.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că nu au primit avertismentele de monitorizare prealabile înaintea lansării a şase rachete balistice asupra Kievului de către Rusia luni seară, ceea ce i-a determinat pe locuitorii capitalei ucrainene să-şi exprime anxietatea pe reţelele de socializare. "O anchetă este în curs de desfăşurare cu privire la cauzele" absenţei acestei avertizări, afirmă forţele aeriene într-un comunicat.

Informaţiile despre pregătirile atacurilor cu rachete balistice ruseşti fac parte din datele de intelligence pe care SUA le împărtăşesc în mod obişnuit cu Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni.

Biroul preşedintelui Zelenski nu a răspuns deocamdată unei cereri de comentariu din partea Reuters pe acest subiect. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga a declarat marţi că Ucraina continuă să primească informaţii din partea SUA.

Zelenski: Dacă Rusia nu acceptă un armistiţiu energetic, vom riposta

Exprimându-se în cadrul unei conferinţe de securitate la Varşovia, Andrii Sibiga a afirmat că solicitarea americană de a opri bombardamentele ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti arată că Kievul şi-a consolidat poziţia după prima primire tensionată a lui Volodimir Zelenski de către Donald Trump la începutul anului 2025 în Biroul Oval de la Casa Albă, în timpul căreia preşedintele american i-a spus omologului său ucrainean că "nu are cărţile în mână".

"În mai puţin de doi ani, am trecut de la stadiul de a 'nu avea cărţi' la cel de a 'nu-ţi juca cărţile'. Este o realizare", a remarcat Sibiga.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina susţine ideea unui armistiţiu energetic, însă a acuzat Moscova de încălcarea încetării focului, la care Moscova nu a confirmat că ar fi aderat.

"În această iarnă, dacă Rusia nu acceptă un armistiţiu energetic, vom riposta", a declarat Zelenski luni, la conferinţa de securitate de la Varşovia.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat marţi că, în cursul nopţii trecute, au fost înregistrate distrugeri în 17 locuri din Ucraina. Unităţile de apărare antiaeriană au doborât 88 din cele 108 drone ruseşti lansate, au precizat acestea.

Un terminal de marfă din regiunea Mikolaiv (sud) şi infrastructura de transport din regiunea Dnipropetrovsk (centru-est) au fost afectate.

La Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, patru persoane au fost ucise şi cel puţin 11 rănite într-o clădire rezidenţială. În regiunea Hmelniţki (vest), un spital a fost avariat, au declarat oficiali regionali.