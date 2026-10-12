Care război a scumpit mai mult motorina: cel cu Iranul sau cel din Ucraina? Cifrele care îl contrazic pe Trump

3 minute de citit Publicat la 19:37 12 Oct 2026 Modificat la 19:37 12 Oct 2026

Trump dă vina pe Ucraina pentru scumpirea motorinei. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a dat vina pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești pentru reducerea exporturilor globale de motorină și pentru creșterea prețurilor, spunând că Volodimir Zelenski „vrea să creeze probleme pentru întreaga lume”.

„Ar face bine să se oprească naibii”, a spus Trump, înainte de a sugera că Ucraina ar trebui „să-și găsească un nou lider care să poată face o înțelegere”.

Alții spun însă că un impact și mai mare l-a avut războiul SUA-Israel cu Iranul, care a redus exporturile de combustibil rafinat din zona Golfului.

După ce Trump a anunțat un acord controversat pentru importuri de motorină din Rusia, promițând „prețuri mai mici pentru americani”, BBC Verify a analizat ce a afectat aprovizionarea cu motorină în ultimele luni și în ultimii ani.

Datele arată că ambele conflicte au redus serios exporturile globale de motorină, dar scăderea livrărilor din statele din Golf, din cauza războiului cu Iranul, a fost mai mare.

Ce s-a întâmplat cu prețul motorinei în lume

Scumpirea motorinei îi afectează direct pe șoferi, dar problema este mai largă. Combustibilul este folosit de camioane, camionete și nave, adică exact mijloacele de transport pe care se bazează lanțurile globale de aprovizionare. Orice creștere a costurilor de transport poate ajunge, în cele din urmă, în prețurile plătite de consumatori.

În Statele Unite, prețul mediu al motorinei era de 6,20 dolari pe galon la 5 octombrie, foarte aproape de recordul de 6,50 dolari înregistrat pe 21 septembrie, potrivit celor mai recente date ale Administrației americane pentru Informații în Energie.

Înainte de războiul cu Iranul, un galon de motorină costa în SUA aproximativ 3,50 dolari.

Și în Marea Britanie prețurile sunt aproape de maxime istorice. La 5 octombrie, un litru de motorină costa în medie 1,99 lire sterline.

În 2025, aproximativ 6,8 milioane de barili de motorină pe zi erau exportați pe piața globală, potrivit companiei de date maritime Kpler. Exporturile reprezintă aproximativ un sfert din consumul mondial de motorină, restul fiind acoperit din producția internă a statelor.

În septembrie 2026, exporturile globale coborâseră la 5,8 milioane de barili pe zi, adică cu aproximativ un milion de barili mai puțin. Unele țări, în special Statele Unite, și-au mărit exporturile în ultimul an, dar per total cantitatea disponibilă pe piața globală a scăzut. Analiștii spun că tocmai această reducere a împins prețurile în sus.

Cât a scăzut oferta din Rusia

În 2025, Rusia exporta aproximativ 810.000 de barili de motorină pe zi. În septembrie 2026, volumul ajunsese la doar aproximativ 140.000 de barili pe zi. Asta înseamnă o scădere de aproximativ 670.000 de barili pe zi.

Jonathan Leader Maynard, de la King's College London, spune că „mulți analiști” pun reducerea exporturilor rusești de produse petroliere, inclusiv motorină, în primul rând pe seama atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, și nu a sancțiunilor internaționale.

Cât s-a pierdut din exporturile Orientului Mijlociu

Orientul Mijlociu nu este doar un mare exportator de țiței, ci și un centru important pentru producția de motorină.

În 2025, statele din Golf - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain și Oman - exportau aproximativ 1,4 milioane de barili de motorină pe zi.

În septembrie 2026, cantitatea scăzuse la aproximativ 670.000 de barili pe zi.

Reducerea a fost provocată în principal de războiul dintre SUA și Iran, care a afectat transporturile de motorină rafinată prin Strâmtoarea Ormuz. Traficul maritim prin zonă a fost serios perturbat de atacurile iraniene asupra petrolierelor și de blocada americană asupra porturilor Iranului.

Deși datele firmelor de monitorizare a navelor arată că transporturile de țiței prin strâmtoare au revenit luna trecută aproape de nivelurile de dinaintea războiului, inclusiv datorită protecției oferite de marina americană, exporturile de motorină rafinată din Orientul Mijlociu au rămas mult sub nivelurile anterioare conflictului.

Care război are, de fapt, impactul mai mare

Datele indică faptul că războiul cu Iranul a avut până acum un impact mai mare asupra scăderii exporturilor globale de motorină decât războiul din Ucraina.

Exporturile Rusiei au scăzut cu aproximativ 670.000 de barili pe zi, în timp ce exporturile din Orientul Mijlociu s-au redus cu aproximativ 810.000 de barili pe zi.

Analiștii subliniază însă că ambele conflicte au un impact major.

„Conflictul SUA-Iran a dat o lovitură puternică piețelor globale de energie în 2026, dar războiul în desfășurare dintre Rusia și Ucraina amplifică acum presiunea, scoțând din funcțiune rafinării rusești”, a declarat Paul de Leeuw, director al Energy Transition Institute din cadrul Robert Gordon University.

Rory Johnson, analist petrolier la Commodity Context, spune la rândul său că atacurile Ucrainei „aduc durerea războiului pe teritoriul Rusiei și scot în mare parte de pe piață al doilea cel mai mare exportator de motorină din lume”.