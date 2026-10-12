Trump atacă din nou UE după ce a bătut palma cu Putin pentru motorină. Merz respinge categoric acordul: „E exclus pentru Europa”

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Președintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe Uniunea Europeană pentru finanțarea invaziei rusești în Ucraina, luni, într-un mesaj pe Truth Social în care a susținut că UE a „plătit 250 de miliarde de dolari pentru energie”. Declarația vine după ce SUA au acceptat să facă un acord cu Rusia lui Putin pentru motorină.

„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, iar presa care răspândește știri false nu vrea să se apropie de acest subiect. Am luat decizia corectă pentru poporul american. ÎNTOTDEAUNA, AMERICA PE PRIMUL LOC!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social, luni.

Merz: O asemenea decizie este exclusă pentru Germania şi Europa

Cancelarul german, Friedrich Merz, s-a distanţat, luni, de planul lui Trump de a obține motorină de la Putin și a criticat decizia americanilor. Merz a spus că guvernul său a luat notă de acordul energetic între SUA şi Rusia, dar a precizat că nu îi va da curs.

„O asemenea decizie este exclusă pentru Germania şi Europa. Rusia va negocia în mod serios doar sub presiune şi de aceea suntem consecvenţi în privinţa sancţiunilor noastre contra Rusiei”, a afirmat el.

Friedrich Merz a argumentat că sancţiunile ar trebui să fie înăsprite ca răspuns la atacurile rușilor care vizează în special infrastructura energetică civilă a Ucrainei. El a adăugat că Volodimir Zelenski va putea conta în continuare pe sprijinul Germaniei şi al Europei.

Donald Trump a anunţat pe Truth Social, în urma discuţiilor cu dictatorul Vladimir Putin, că Rusia a decis să livreze imediat 300.000 de tone de motorină pe pieţele americană şi mondială, în scopul scăderii preţului la pompă. Potrivit lui Trump, Rusia va livra alte 500.000 de tone de motorină în noiembrie, urmate la scurt timp de 1 milion de tone.

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat, sâmbătă, că suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei.

Acordul Trump-Putin pentru motorină

Trump a anunțat, vineri, că dictatorul rus, Vladimir Putin, a acceptat să trimită imediat 300.000 de tone de motorină „pe piața americană și globală”, urmând să fie trimise, ulterior, și alte transporturi. Anunțul vine la doar câteva săptămâni după ce același Trump a semnat o lege care autorizează noi sancțiuni și tarife americane împotriva statelor care importă petrol și gaze rusești.

Decizia a fost criticată de mai mulți parlamentari republicani și democrați, care consideră că acordul încalcă legislația americană.

Potrivit lui Trump, după livrarea inițială de 300.000 de tone, Rusia ar urma să furnizeze 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone ulterior. Acestea ar fi urmate de alte trei milioane de tone, livrate „într-un termen scurt”, în funcție de starea rafinăriilor rusești, care au fost atacate de Ucraina pe parcursul războiului dintre cele două țări.

„Prețuri mai mici pentru americani, în special pentru Marii noștri Fermieri, Crescători de animale și Șoferi de camion, reprezintă cea mai mare Prioritate a mea”, a scris Trump după anunțul acordului.

Alexander Novak, vicepremier în guvernul lui Putin, a confirmat aceste cifre pentru agenția de presă de stat TASS, precizând că, pe viitor, volumul exporturilor ar putea ajunge la trei milioane de tone pe lună.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat acordul drept un cadou pentru Putin, care echivalează cu „o investiție într-un război care trebuie oprit”.

Potrivit informațiilor disponibile, Trezoreria SUA suspendă, în cadrul acordului, sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină până pe 7 aprilie, însă alte active, precum cele deținute în băncile americane, rămân înghețate.

Un grup de șapte senatori, patru republicani și trei democrați, a transmis, duminică, că acordul încalcă legile Statelor Unite și i-a cerut lui Trump să „revină asupra deciziei”. „Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin un colac de salvare financiar în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni”, au transmis senatorii americani.

Aceștia au adăugat că, în 2022, Congresul „a interzis în mod explicit importurile de energie din Rusia pentru a împiedica finanțarea cu dolari americani a războiului brutal purtat de Putin împotriva Ucrainei”.

Declarația a fost semnată de republicanii Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis și John Curtis, precum și de democrații Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal și Ron Wyden.

Atacurile ucrainene au provocat o criză energetică în Rusia

În ultimele luni, atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au fost extrem de eficiente și au provocat o criză energetică în Rusia. Ca reacție, Rusia a interzis exporturile de motorină, ceea ce a pus și mai multă presiune pe piețele globale ale acestui combustibil, deja tensionate din cauza războiului din Iran.

Zelenski le-a transmis lui Trump și emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, că este pregătit să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra centralelor electrice ucrainene.

Potrivit oficialului american, Trump voia, însă, ca Ucraina să oprească unilateral atacurile asupra rafinăriilor, deoarece acestea contribuiau la prețurile ridicate ale carburanților din Statele Unite. Trump nu considera atacurile asupra rafinăriilor echivalente cu loviturile Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei, a mai spus oficialul.