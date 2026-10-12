Trump e criticat de republicani și democrați din cauza planului de a importa motorină din Rusia. Despre cât combustibil e vorba

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump se confruntă cu un val tot mai mare de critici față de planul de a importa motorină din Rusia, în condițiile în care războiul din Iran continuă să afecteze prețurile globale la energie, scrie BBC.

Trump a anunțat vineri că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să trimită imediat 300.000 de tone de motorină "pe piața americană și globală", urmând să fie trimise ulterior și alte transporturi. Anunțul vine la doar câteva săptămâni după ce același Trump a semnat o lege care autorizează noi sancțiuni și tarife americane împotriva statelor care importă petrol și gaze rusești.

Decizia a fost criticată de mai mulți parlamentari republicani și democrați, care consideră că acordul încalcă legislația americană.

Potrivit lui Trump, după livrarea inițială de 300.000 de tone, Rusia ar urma să furnizeze 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone ulterior. Acestea ar fi urmate de alte trei milioane de tone, livrate "într-un termen scurt", în funcție de starea rafinăriilor rusești, care au fost atacate de Ucraina pe parcursul războiului dintre cele două țări.

"Prețuri mai mici pentru americani, în special pentru Marii noștri Fermieri, Crescători de animale și Șoferi de camion, reprezintă cea mai mare Prioritate a mea", a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Vicepremierul rus Alexander Novak a confirmat aceste cifre pentru agenția de presă de stat TASS, precizând că, pe viitor, volumul exporturilor ar putea ajunge la trei milioane de tone pe lună.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat acordul drept un cadou pentru Putin, care echivalează cu "o investiție într-un război care trebuie oprit".

Potrivit informațiilor disponibile, Trezoreria SUA suspendă, în cadrul acordului, sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină până pe 7 aprilie, însă alte active, precum cele deținute în băncile americane, rămân înghețate.

Un grup de șapte senatori, patru republicani și trei democrați, a declarat duminică că acordul încalcă legile Statelor Unite și i-a cerut lui Trump să "revină asupra deciziei". "Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin un colac de salvare financiar în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni", au transmis parlamentarii.

Aceștia au adăugat că, în 2022, Congresul "a interzis în mod explicit importurile de energie din Rusia pentru a împiedica finanțarea cu dolari americani a războiului brutal purtat de Putin împotriva Ucrainei".

Declarația a fost semnată de republicanii Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis și John Curtis, precum și de democrații Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal și Ron Wyden.

Nu toți politicienii se opun însă acordului

Republicanul Thomas Massie, care s-a aflat în conflict cu Trump pe mai multe teme, a declarat că SUA ar trebui să ridice sancțiunile asupra tuturor produselor petroliere.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru Fox News că acordul va funcționa prin canalele legale existente de care dispun Statele Unite pentru a reduce prețurile și că oricine din Congres susține contrariul se înșală.

Prețurile globale la carburanți au crescut puternic de la începutul războiului SUA - Israel cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, conflictul perturbând grav aprovizionarea cu țiței, materia primă de bază pentru benzină și motorină.

Scumpirile au devenit o temă majoră pentru americani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare, care vor decide dacă Partidul Republican al lui Trump își păstrează controlul asupra Congresului.

Sondajele arată că majoritatea americanilor dezaprobă modul în care președintele gestionează economia și războiul din Iran, iar Trump caută soluții pentru a reduce costurile politice suportate de partidul său.

Efectele războiului sunt resimțite cu precădere în statele agricole americane, care depind în mare măsură de motorină pentru utilajele agricole și pentru transportul produselor către piață.

Potrivit asociației AAA, prețul mediu al motorinei în SUA este în prezent de 6,28 dolari (4,74 lire sterline) pe galon, în scădere față de recordul de 6,53 dolari înregistrat la sfârșitul lunii septembrie.

Analiștii se întreabă însă dacă Rusia este capabilă să furnizeze asemenea cantități și în ce măsură livrările vor reduce efectiv prețurile pentru consumatorii americani. Statele Unite consumă aproximativ 3,6 milioane de barili de motorină pe zi, astfel încât, chiar dacă Rusia livrează luna aceasta cele 300.000 de tone promise, cantitatea ar acoperi doar aproximativ jumătate din consumul zilnic al SUA.

Trump nu se confruntă cu opoziție doar pe plan intern. Mai mulți lideri internaționali au criticat acordul, printre care premierul canadian Mark Carney, care au declarat că SUA și ceilalți aliați ai Ucrainei ar trebui să se concentreze pe intensificarea presiunii asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Între timp, Trump a anunțat duminică faptul că Rusia și Ucraina au ajuns la un "armistițiu energetic", fără a oferi însă detalii. Președintele Zelenski a salutat anunțul, însă Moscova nu a reacționat deocamdată.