FT: SUA amenință că opresc armele pentru Ucraina și fac presiuni și asupra liderilor europeni. „Sună pe toata lumea”

Volodimir Zelenski și Donald Trump. sursa foto: Getty Images

SUA ameninţă să oprească sistemul de achiziţii prin care Ucraina primeşte armament, cu scopul de a exercita presiuni asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice ruse, a relatat duminică Financial Times, citând oficiali europeni, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Oficialii respectivi, care au fost sunaţi de reprezentanţi americani sau au fost informaţi cu privire la aceste apeluri, au declarat că SUA fac demersuri pe lângă capitalele europene şi Kiev pentru a încerca să pună capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, se mai arată în articol.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile din articol. Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul.

Mesajul transmis de SUA a inclus ameninţări privind sistarea schimbului de informaţii de intelligence şi a mecanismului PURL (Lista de priorităţi privind necesităţile Ucrainei) pentru achiziţionarea de armament american destinat Ucrainei, a adăugat publicaţia.

„Sună la Kiev... Sună pe toată lumea (din Europa)”, a declarat un oficial care a primit un apel din partea unui reprezentant al apărării din SUA, potrivit Financial Times.

Relatarea vine după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut duminică un anunţ surpriză privind un armistiţiu energetic între Rusia şi Ucraina, despre care a spus că „intră în vigoare imediat”, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că încă aşteaptă să vadă detaliile acordului.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au căzut de acord. Nu-l încălcaţi!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Declaraţia vine la câteva zile după ce Trump a vorbit cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar cei doi au anunţat un acord controversat prin care piaţa urmează să fie aprovizionată cu motorină rusească.

Zelenski: „Este posibil ca atacurile asupra sectorului energetic să înceteze chiar astăzi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, ulterior, după anunțul făcut de Donald Trump. Acesta a declarat că oprirea atacurilor asupra rețelelor de energie și de utilități poate fi realizată imediat, dar a susținut că Moscova nu dorește o detensionare.

„Este posibil ca atacurile asupra sectorului energetic să înceteze chiar astăzi, dar [președintele rus Vladimir] Putin nu vrea acest lucru. Ucraina va fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Orice pas de detensionare trebuie să fie reciproc și însoțit de garanții reale”, a declarat Zelenski.

Zelenski a subliniat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru războiul din Europa și a precizat că, pe parcursul zilei de duminică, sunt programate discuții diplomatice cu lideri europeni pentru coordonarea unor noi pachete de apărare, în principal sisteme de apărare antiaeriană și muniție pentru aviația de luptă.