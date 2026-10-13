Trump îl atacă din nou pe Zelenski și spune că Putin vrea mai mult pacea: „Trebuie să-l facem pe Zelenski să ajungă la un acord”

„Acest război e un dezastru. Cred că amândoi (Putin și Zelenski - n.r.) vor să ajungă la un acord, dar nu știu cum, a spus Donald Trump. Colaj foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, este de părere că Vladimir Putin își dorește mai mult decât Volodimir Zelenski să pună capăt războiului din Ucraina, conflict pe care l-a catalogat drept „ridicol”. În același timp, președintele SUA spune că „trebuie să-l facem pe Zelenski să accepte și el să încheie un acord de pace”.

„Cred că ce se întâmplă e că el (Putin) vrea să încheie un acord și trebuie să-l facem pe Zelenski să accepete încheierea unui acord”. Cred că, de fapt Putin, vrea să ajungă la un acord mai mult decât Zelenski”, a spus Trump într-o declarație făcută reporterilor pe peluza Casei Albe.

Președintele SUA a mai adăugat că Zelenski și Putin trebuie să se înțeleagă „să pună capăt acestui război ridicol”.

„În această lună, au pierdut 32.000 de oameni. E ridicol. De aceea, ei doi trebuie să se întâlnească și să rezvole acest lucru”, a spus Trump.

În același timp, președintele american a remarcat că Moscova și Kievul „nu știu” în acest moment cum să pună capăt războiului.

„Acest război e un dezastru. Cred că amândoi (Putin și Zelenski - n.r.) vor să ajungă la un acord, dar nu știu cum. Trebuie să-i facem să ajungă la un acord. Zelenski trebuie să se concentreze pe încheierea unui acord, nu să vorbească despre asta”, a mai precizat președintele SUA, Donald Trump.

În urmă cu câteva zile, președintele Donald Trump a lansat un atac furibund la adresa lui Zelenski. Trump a cerut, astfel, schimbarea președintelui Ucrainei și a declarat că, alături de actualul șef al statului ucrainean, Volodimir Zelenski, nu se poate ajunge la un acord de pace cu Rusia lui Putin.

„Cred că a venit momentul ca Ucraina să-și găsească un nou președinte. Eu propun să aibă un nou lider, care să fie capabil să încheie înțelegeri”, a declarat președintele american sâmbătă, în fața jurnaliștilor, la Casa Albă. Potrivit lui Trump, Zelenski a avut numeroase ocazii să oprească războiul, dar „dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată”.