Capacitatea ofensivă a Rusiei a fost anihilată, anunță fostul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski

Fostul șef al armatei Kievului, Oleksandr Sîrski, a spus că pierderile generale ale Rusiei în război sunt de șase ori mai mari decât ale Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Ucraina a reușit să stabilizeze linia frontului și a „anihilat capacitatea ofensivă a armatei ruse”, a spus fostul șef al armatei ucrainene, generalul (în rezervă) Oleksandr Sîrski, într-un interviu acordat BBC.

Oleksandr Sîrski a spus că pierderile generale ale Moscovei în război sunt de șase ori mai mari decât ale Ucrainei. „Dacă numeri doar morții, atunci e de până la 11 ori”, a adăugat el.

De asemenea, Sîrski a respins acuzațiile făcute de soldați aflați sub comanda sa, care declaraseră pentru BBC că li s-a ordonat să-și mențină pozițiile, chiar și când erau pe punctul de a fi înconjurați de ruși, decizie care a provocat pierderi mari în rândurile armatei ucrainene.

Nici Rusia, nici Ucraina nu publică date oficiale privind pierderile.

Estimări: Rusia a pierdut 500.000 de militari. Ucraina: 150.000

Serviciile de informații din Marea Britanie estimează că în jur de jumătate de milion de militari ruși au fost uciși în Ucraina de la lansarea invaziei sale la scară largă, în 2022.

În același timp, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din SUA consideră că până la 150.000 de militari ucraineni au fost uciși în război, până în iunie 2026.

De asemenea, armata rusă a pierdut peste 50.000 de militari pe frontul din Ucraina, doar în luna septembrie. Dintre aceștie, 28.000 au fost uciși pe câmpul de luptă. În schimb, în aceeași lună, forțele ucrainene au pierdut în jur de 5.000 de militari - de 10 ori mai mici.

Pierderile din luna septembrie reprezintă un record negativ pentru armata rusă. La începutul anului 2026, estimările pierderilor rusești erau mai mici, notează publicația The Moscow Times. Astfel, în aprilie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, nota că armata lui Putin pierde între 30 și 35 de mii de soldați (uciși și răniți) pe lună. O evaluare similară a fost făcută tot de Rutte și în luna iunie. În același timp, Rusia poate recruta în jur de 27.000 de militari pe lună.