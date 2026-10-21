Emmanuel Macron îl atacă pe Donald Trump pentru „declarațiile stupide” despre proteste: „Își face campanie pe spinarea Franței”

Președintele francez, Emmanuel Macron, a criticat, miercuri, „declarațiile inacceptabile și stupide ale multor lideri străini”, după tulburările care au zguduit mai multe orașe franceze în weekend, relatează Politico și Euronews. „Unii au susținut că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, le-a spus Macron jurnaliștilor în timpul unei vizite în Qatar.

Declarațiile sale au reprezentat o critică evidentă la adresa președintelui american, Donald Trump, care a susținut săptămâna aceasta că Franța este „cucerită, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

Deși sute de mii de francezi au manifestat pașnic în weekend împotriva creșterii costului vieții și a condițiilor precare din școli, violențele care au însoțit unele proteste, inclusiv incendierea unor clădiri publice, jefuirea magazinelor și confruntările cu forțele de ordine, au atras condamnări din toate părțile Franței și Europei.

Printre criticii violențelor se numără și Trump, care folosește tulburările din Franța pentru a-și mobiliza alegătorii înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. Nu există dovezi care să stabilească o legătură între incidentele de weekendul trecut din Franța și imigrație.

Macron a declarat că Trump se numără „printre” liderii politici care își desfășoară campaniile electorale „pe spinarea Franței”. „În asemenea momente îți dai seama cine iubește Franța și cine nu”, a adăugat el. „Lideri aflați în campanie electorală, fie aici, în regiune, fie de cealaltă parte a Atlanticului”, a comentat el.

Liderul francez a spus și că „au existat operațiuni străine de manipulare a informațiilor după jafurile” care au avut loc weekendul trecut la Paris și în alte orașe franceze. „Iar acestea au dus la declarații pe cât de inacceptabile, pe atât de stupide, făcute de numeroase persoane, inclusiv de lideri străini”, a spus el. Întrebat de un jurnalist dacă se referea la Trump, Macron a răspuns: „Printre alții”.

Macron a adăugat că au circulat „imagini generate cu AI, care înfățișau scene ce nu au avut niciodată loc în Franța. Au existat persoane care au susținut că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”.

Macron nu a precizat la ce imagini generate cu AI se referea și nici cum a stabilit că respectivele materiale erau false.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că ministerul său poate oferi țărilor vizate clarificările necesare „pentru a le ajuta să evite răspândirea sau amplificarea informațiilor false și formularea unor acuzații nefondate pe platformele sociale”.

Și lideri de dreapta din alte țări europene, precum Ungaria și Polonia, au încercat să atribuie tulburările din Franța imigrației, pentru a justifica politicile restrictive adoptate de propriile guverne în această chestiune controversată.

Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, a declarat pe Twitter că haosul care a cuprins mai multe orașe franceze face „clar pentru toată lumea de ce Ungaria susține cea mai strictă abordare posibilă în privința migrației”.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a reacționat oferindu-se să „ajute țările în cauză să înțeleagă situația, pentru a le împiedica să răspândească sau să retransmită informații false”.

„Liderii străini care comentează sau exploatează evenimentele recente din Franța în scopuri electorale ori pentru a ne face rău, fără să înțeleagă nimic din ceea ce s-a întâmplat, ar trebui să dea dovadă măcar de un minimum de reținere”, a adăugat el.

Măsuri de urgență

Macron a anunțat, de asemenea, că va convoca joi o reuniune de urgență cu miniștri și oficiali ai serviciilor de informații, pentru a obține „o prezentare detaliată” a evenimentelor din 17 octombrie. Guvernul francez a recunoscut deja că a pierdut controlul asupra situației în acea zi.

El a precizat că luni dimineață a fost stabilit un „plan de acțiune”, care include restricții de circulație pe timpul nopții și limitări ale adunărilor de amploare. Aceste măsuri vor rămâne în vigoare înaintea noilor proteste programate pentru 24 octombrie.

„Cei care vor să provoace tulburări în centrele orașelor sâmbătă vor fi împiedicați să facă acest lucru.”

Macron a vorbit și de importanța dialogului cu sindicatele și forțele politice.

„În acest context, fiecare trebuie să își asume responsabilitatea. Au existat prea multe ambiguități. Unii au încercat să explice că anumite forme de violență sunt legitime. Nu, nu există violență legitimă”.

„Justificarea primelor acte de violență înseamnă justificarea celor care urmează. Într-o democrație, nimic nu justifică violența”, a declarat el.

Vizita de stat a lui Macron în Qatar face parte dintr-un turneu de trei zile în regiunea Golfului, menit să asigure aprovizionarea Franței cu energie, pe fondul unei crize majore a costului vieții, care a alimentat protestele din întreaga țară.

Marți, președintele francez a anunțat că Emiratele Arabe Unite și Bahrainul s-au angajat să livreze împreună Franței încă 200.000 de tone de motorină pe lună.