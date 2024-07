Erdogan i-a tras o palmă unui copil pentru că nu i-a pupat mâna și apoi i-a dat bani

Erdogan a întins mâna pentru ca cei doi copii să i-o sărute, o practică tradițională în cultura musulmană pentru a arăta respect față de cei în vârstă | Sursă foto: Captură video YouTube

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost criticat dur după ce a pălmuit un copil care a refuzat să-i sărute mâna. Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul ceremoniei de inaugurare a unor locuințe construite în cadrul unui proiect de transformare urbană în provincia Rize, din nordul țării, unde s-a născut Erdogan, relatează Le Figaro.

După ce a ținut un discurs, Erdogan a înmânat cheile caselor noilor proprietari. Doi copii dintr-o familie au urcat pe scenă înaintea părinților lor. Erdogan a întins mâna pentru ca cei doi copii să i-o sărute, o practică tradițională în cultura musulmană pentru a arăta respect față de cei în vârstă.

Când unul dintre copii a refuzat să-i sărute mâna și l-a privit insistent pe președinte, Erdogan l-a lovit ușor peste obraz pentru a-i atrage atenția și a-l admonesta. După această palmă, copilul a sărutat mâna liderului turc, iar Erdogan i-a dat în plus și niște bani.

Videoclipul a provocat un val de reacții pe rețelele sociale, unde mulți au condamnat gestul președintelui.

Preşedintele turc Recep Erdogan a ameninţat Israelul cu intervenţia militară, citând acţiuni anterioare în Nagorno-Karabah şi Libia.

Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului în Gaza, a început să discute despre acest război în timpul unui discurs în care a lăudat industria de apărare a ţării sale.

În discursul său, Erdogan a salutat progresul înregistrat în industria de apărare din ţara sa. "Nu există nimic ce nu putem face. Trebuie doar să fim puternici", a spus el.

"La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face asemănător cu ei", a spus Erdogan la un eveniment al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) la Rize, la Marea Neagră, referindu-se la Israel.

Erdogan s-a referit la conflictul din Nagorno-Karabah, unde a susţinut Azerbaidjanul cu drone şi alt sprijin militar, relatează dpa citată de Agerpres.

Ankara sprijină, de asemenea, guvernul recunoscut internaţional din Libia cu echipament şi personal militar.

De la începutul războiului din Gaza în octombrie, relaţiile dintre Israel şi Turcia s-au deteriorat semnificativ.

Erdogan a descris gruparea islamistă palestiniană Hamas drept o "organizaţie de eliberare" şi l-a comparat pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu cu Adolf Hitler, notează dpa.

La mijlocul lunii iulie, Erdogan a afirmat că nu va aproba nicio cooperare între NATO şi Israel atât timp cât continuă războiul din Gaza.