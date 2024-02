Imagini apocaliptice cu noua erupție a vulcanului în Islanda. Lava a fost aruncată 80 de metri în aer

O nouă erupție vulcanică a avut loc astăzi în Islanda, marcând astfel a șasea erupție în sud-vestul peninsulei Reykjanes începând cu anul 2021.

În cadrul unei înregistrări video au fost surprinse fântânile de rocă topită de culoare portocalie strălucitoare care au erupt din fisurile solului, creând un contrast puternic cu întunericul nopții. Biroul meteorologic al țării a emis un avertisment prin care informa că erupția vulcanică a început la nord de Sylingarfell.

Activitatea seismică intensă a început în jurul orei 5:30, iar erupția propriu-zisă a avut loc aproximativ 30 de minute mai târziu, conform declarațiilor autorităților. Cu scopul de a asigura siguranța, stațiunea balneară geotermală Blue Lagoon a fost închisă temporar.

Geofizicianul islandez Ari Trausti Gudmundsson a transmis că deși riscul pentru orașul pescăresc Grindavik, evacuat în urma unei erupții din ianuarie, este redus, fenomenul vulcanic poate reprezenta amenințări pentru drumurile către Grindavik, centrala electrică și chiar Blue Lagoon. El a subliniat că nivelul riscului depinde de cantitatea de lavă care va curge.

Erupțiile vulcanice din Reykjanes sunt caracterizate de fisuri, evitând explozii masive sau producții semnificative de cenușă care să se disperseze în stratosferă. Autoritățile islandeze, conștiente de potențialul pericol, au început să construiască diguri în noiembrie pentru a canaliza fluxurile de lavă departe de locuințe și infrastructură.

Cu toate că nivelul de amenințare al sistemului vulcanic a fost redus, autoritățile locale atrag atenția asupra posibilității unor noi erupții, subliniind că terenul continuă să se ridice din cauza acumulării de magmă subterană. Islanda, renumită pentru cei peste 30 de vulcani activi, rămâne o atracție turistică majoră pentru cei pasionați să experimenteze aceste fenomene vulcanice unice într-un peisaj natural impresionant, potrivit cnn.com.

