Explozii și fum în Beirut. Israelul anunță că l-a ucis pe Fuad Shukr, comandant militar Hezbollah, acuzat de atacul din Majdal Shams

Forțele de Apărare ale Israelului, IDF, au bombardat, marți seară, o țintă în capitala libaneză, Beirut.

Atacul ar fi fost executat de aviația israeliană în suburbia Dahieh și l-ar fi vizat pe un comandat de rang înalt al Hezbollah.

A fost lovită o clădire cu mai multe etaje.

Forțele de Apărare ale Israelului au confirmat, marți noaptea, că Fuad Shukr, un lider militar de rang înalt al grupării Hezbollah, a fost ucis într-un raid aerian efectuat de statul evreu în capitala libaneză Beirut.

Potrvit IDF, Fuad Shukr, cunoscut și sub drept Hajj Mohsin, a fost comandantul militar cu rangul cel mai mare în Hezbollah.

El a făcut parte din Consiliul Jihadului și a fost șeful diviziei strategice a grupării pro-iraniene.

Ar fi fost, de asemenea, consilier militar superior al liderului politic al Hezbollah, Hassan Nasrallah.

IDF susține că, de la atacul Hamas din 7 octombrie, Shukr a gestionat atacurile Hezbollah împotriva Israelului, inclusiv lovitura din Majdal Shams, de sâmbătă, care a ucis 12 copii și adolescenți pe un teren de sport.

Responsabil pentru programul de rachete al Hezbollah, Shukr s-a alăturat grupării în 1985. În anii 2000, ar fi fost implicat în răpirea a trei soldați israelieni într-un atac în zona Muntelui Dov.

Rețeaua libaneză de știri MTV și Sky News Arabia, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, citează o sursă de securitate libaneză care afirmă că Fuad Shukr, comandantul Hezbollah de rang înalt vizat de Israel, a fost ucis, marți seară, în atacul din Beirut.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Bloomberg că statul evreu nu anticipează nicio altă activitate militară suplimentară după lovitura din capitala libaneză.

Oficiali israelieni au declarat, la rândul lor, la adăpostul anonimatului, că statul evreu nu dorește un război împotriva Hezbollah.

Atacul israelian asupra unei clădiri de apartamente din Beirut a ucis o persoană și a rănit alte 68, dintre care cinci sunt în stare critică, potrivit Ministerului Sănătății Publice din Liban.

Fuad Shukr, șeful centrului de operațiuni Hezbollah, ar fi supraviețuit loviturii lansate de Israel asupra unei clădiri situate într-o suburbie a capitalei libaneze, Beirut.

Informația vine de la două surse de securitate citate de agenția Reuters sub protecția anonimatului, notează Times of Israel.

Shukr este, potrivit israelienilor, răspunzător pentru atacul lansat sâmbătă de Hezbollah asupra Înălțimilor Golan - anexate de statul evreu de la Siria - și soldat cu 12 morți.

Hezbollah a negat oficial că ar fi lansat atacul cu rachetă.

Soarta lui Fuad Shukr, comandantului militar Hezbollav vizat, marți seară, de un bombardament efectuat de Israel într-un cartier din Beirut rămâne momentan neclară, spun surse de securitate citate de presa internațională.

Între timp, postul Al-Arabiya relatează că elimnarea lui Shukr ar fi eșuat.

Surse apropiate de Hezbollah și citate de AFP afirmă că lovitura efectuată de israelieni ar fi ucis două persoane.

Pe rețelele sociale circulă imagini aparent surprinse la locul atacului, în care se vede un imobil în ruine și fum abundent în jur.

Internauții comentează că există victime, dar nu există o confirmare oficială a numărului acestora, relatează Antena 3 CNN.

BREAKING: Big explosion in Dahiyeh, Beirut #Lebanon, suspected Israeli strike targeting Hezbollah Shura Council. Initial footage from area via Jadeed

pic.twitter.com/mhDnqwIl1W