Fiul unui director adjunct al CIA a fost ucis în timp ce lupta de parte Rusiei în Ucraina, scrie Kyiv Independent, care citează publicația rusă Important Stories.

Michael Gloss a murit în 2024, arată sursele citate.

Tânărul avea 21 de ani și era fiul lui Julianne Gallina Gloss, director adjunct pentru inovare digitală al Agenției Centrale de Informații, CIA, și al lui Larry Gloss, veteran al războiului din Irak.

Înainte de a ajunge în Rusia pe 13 august 2023, Gloss s-a deplasat prin Europa. În biografia publicată pe pagina sa de pe rețeaua socială rusă Vkontakte, tânărul a scris: „Am fugit de acasă (și) călătoresc prin lume. Urăsc fascismul”.

Michael Gloss, the son of the CIA Deputy Director for Digital Innovations, Julian Gloss, was killed while helping Russia invade Ukraine.



Michael turned into a tankie and swallowed online hammer and sickle propaganda, leading him to die on behalf of the fascist right wing Russian… pic.twitter.com/ZIPkHapTCH