Fostul președinte al SUA, Jimmy Carter, a primit un premiu Grammy postum

Fostul preşedinte democrat american Jimmy Carter, care a murit la vârsta de 100 de ani la 29 decembrie, a fost recompensat cu un Grammy Award postum - al patrulea - pentru versiunea audio a unei culegeri de discursuri pe care le-a susţinut în faţa comunităţii sale religioase în Georgia, potrivit Politico.

Înaintea morţii sale, Jimmy Carter a publicat, în august, „Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration”, o carte în care vorbeşte dspre dragoste, bunătate şi despre viaţa de după moarte, la Biserica baptistă Maranatha din Plains, oraşul său natal.

Cel de-al 39-lea preşedinte al Statelor Unite 1977-1981) este naratorul, pe muzica lui Darius Rucker, Jon Batiste şi LeAnn Rimes, între alţii.

În cursul vieţii sale, el a luat cu regularitate cuvântul, duminica, timp de 50 de ani la Maranatha, în general mai mult de o dată pe lună.

Unul dntre nepoţii săi, Jason Carter, care a pronunţat un elogiu funebru la funeraliile acestuia, a fost prezenta la pregala de la Los Angeles pentru a primi premiul în numele foatului şef de stat.

A little over a month after his death, Jimmy Carter won a posthumous Grammy Award for narrating the audiobook for ‘Last Sundays in Plains,’ making him the oldest Grammy winner in history. #GRAMMYs pic.twitter.com/TE7Ka50fdX